به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ،محمد رضا رضایی شامگاه چهارشنبه بیست و دوم مهر ماه در برنامه گفتگو ویژه خبری شبکه خوزستان با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت در سال ۹۴ با هدف تجمیع و ساماندهی صندوق ها و سازمان های بیمه گر ایجاد شده است ،ادامه داد : در استان خوزستان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زیر پوشش بیمه سلامت می باشند.

وی با اشاره به اینکه از مجموع بیمه شدگان سلامت در استان یک میلیون و ۹۵۰ هزار نفر به صورت رایگان تحت پوشش این بیمه قرار دارند، ادامه داد: افراد دارای دهک‌ یک تا پنج ،عشایر و روستائیان و افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی به صورت رایگان از خدمات بیمه سلامت استفاده می کنند‌.

مدیر کل بیمه سلامت خوزستان بیان کرد : سایر افراد دهک های ۶ تا ۱۰ نیز که فاقد هر گونه بیمه پایه ای هستند می توانند با بهره گیری از تخفیفات که از سوی دولت تعیین شده است زیر پوشش بیمه سلامت قرار گیرند.

رضایی همچنین با بیان اینکه برای ۵۰ هزار نفر از افراد توانخواه در استان که شناسایی شده اند، ۵۹ کد خدمت در سامانه بیمه سلامت ایجاد شده است ،خاطر نشان کرد : همچنین ۱۲۷ هزار نفر که دارای بیماری‌ خاص و سخت درمان دارند علاوه بر خدمات بیمه سلامت، در صورت ارائه مستندات درمانی و پزشکی هزینه های آنها در مراکز دولتی و خصوصی پرداخت خواهد شد .

مدیر کل بیمه سلامت خوزستان در بخش دیگر از برنامه گفتگو ویژه خبری شبکه خوزستان با اشاره به طرح جوانی جمعیت گفت : در استان ۵ هزار و ۴۰۰ زوج نابارور شناسایی شده است که هزینه های درمان ناباروری آنها در مراکز و موسسات طرف قرارداد با پوشش بیمه ای مناسب پرداخت می شود .همچنین مادرباردار و فرزندان آنها تا سن دو سالگی تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند.

رضایی یکی از چالش‌های مهم بیمه سلامت را پرداخت معوقات بیان کرد و ادامه داد : بیشتر افرادی که تحت پوشش این بیمه قرار دارند حق بیمه آنها توسط دولت پرداخت می شود و با توجه به شرایط فعلی پرداخت ها با تاخیر انجام می شود و مقرر شده بود در شهریور ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات به بیمه سلامت اختصاص یابد که با پرداخت آن بخشی از مطالبات موسسات و مراکز طرف قرارداد پرداخت خواهد شد .