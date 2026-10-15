فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان در پیامی به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، ضمن تبریک این مناسبت به پرستاران و کادر درمان، گفت: پرستاران با الگوگیری از حضرت زینب (س)، نماد صبر و ایثار در عرصه سلامت هستند.

به گزارش خبرنگار صدا و سیما مرکز خلیج‌فارس، در پیام تبریک سردار حسن صنعتکاران فرمانده سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان آمده است: همان‌گونه که حضرت زینب (س) در دشوارترین شرایط، مسئولیت خطیر صیانت از ارزش‌ها و هدایت‌گری را بر عهده داشتند، پرستاران و کادر درمان نیز با فداکاری، صبوری و تعهد حرفه‌ای، در خط مقدم سلامت به خدمت‌رسانی به مردم مشغول‌اند.

وی با اشاره به جایگاه والای حضرت زینب (س) در تاریخ اسلام، بر نقش برجسته آن بانوی بزرگوار در تبیین حقایق، پاسداری از ارزش‌های دینی و تجلی صبر، استقامت و ایثار تأکید شده است.

سردار صنعتکاران با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه پرستاران و کادر درمان در شرایط مختلف، به‌ویژه هنگام بروز بحران‌ها، خاطرنشان کرد: خدمت صادقانه این قشر شریف در مسیر حفظ سلامت مردم، جلوه‌ای ارزشمند از روحیه مسئولیت‌پذیری، نوع‌دوستی و ایثار است.

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فرمانده سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان در پایان این پیام، بر ضرورت توجه به حقوق، مطالبات و جایگاه حرفه‌ای پرستاران تأکید کرد و برای این قشر خدوم، سلامتی، توفیق و سربلندی آرزو کرد.