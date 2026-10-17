به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان فریدونشهر گفت: در شهرستان فریدونشهر ۶۰۰ هکتار باغ بادام آبی و ۴۰۰ هکتار دیم وجود دارد.

ابراهیم اصلانی افزود: متوسط برداشت محصول بادام از هرهکتار باغ دیم ۵۰۰ کیلو گرم و از هر هکتار باغ آبی یک ونیم تن است و پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۷۰۰ تن بادام برداشت.

وی گفت: در سال‌های اخیر کشت بادام دیم در شهرستان رشد چشم گیری داشته، به نحوی که پیش بینی می‌شود تا دو سال آینده کشت بادام دیم شهرستان به ۲ برابر فعلی افزایش یابد.

کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان فریدونشهر، کم آب بر بودن، مقاومت بالا در مقابل سرما و آفات و صرفه اقتصادی بالا را از مزایای کشت بادام دانست و افزود: بادام، سازگاری خوبی با شرایط کوهستانی شهرستان فریدونشهر دارد.

اصلانی گفت: ربیع، مامایی، سنگی، شاهرودی، منقا و بادام تلخ از مهمترین ارقام بادام کشت شده در شهرستان فریدونشهر است.