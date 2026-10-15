مراسم اختتامیه دوره آموزشی توانمندسازی پایش تندرستی و مشاوره ورزشی برگزار و از دانشگاه‌های برتر کشور در این حوزه تجلیل شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هم‌زمان با برگزاری مراسم اختتامیه دوره آموزشی توانمندسازی پایش تندرستی و مشاوره ورزشی، دانشگاه‌های برتر کشور در سال ۱۴۰۴ معرفی و از آنها تقدیر به‌عمل آمد.

بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، دانشگاه‌های برتر در این حوزه شامل:

دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز و دانشگاه سیستان و بلوچستان می‌شود.

این مراسم با حضور دکتر دانشیان معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، دکتر زارعی مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان، دکتر محمدی رئیس پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دکتر رجبی معاون دانشجویی دانشگاه الزهرا (س) و مدیران، مسئولان و کارشناسان واحد‌های پایش تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد.