مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان از پایش تندرستی حدود ۲۴ هزار دانشجو در دانشگاه‌های کشور در سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: با توسعه سامانه پایش تندرستی، نتایج ارزیابی‌های جسمانی دانشجویان ثبت و بر اساس آزمون‌های انجام‌شده، کارنامه سلامت ورزشی برای آنان صادر می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی زارعی در دوره آموزشی تخصصی و توانمندسازی پایش تندرستی و مشاوره ورزشی ویژه مسئولان و کارشناسان دانشگاه‌های کشور که به میزبانی دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد، بر ضرورت توسعه پایش سلامت دانشجویان، تقویت زیرساخت‌های ارزیابی جسمانی و استفاده از داده‌های دقیق برای برنامه‌ریزی در حوزه ورزش دانشگاهی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت سلامت جسمانی دانشجویان اظهار کرد: سلامت دانشجویان از موضوعات مهم مورد توجه سازمان امور دانشجویان است که در دو حوزه سلامت روان و سلامت جسمانی دنبال می‌شود. در حوزه سلامت روان، مرکز مشاوره سازمان فعالیت می‌کند و در زمینه سلامت جسمانی و تندرستی نیز اداره کل تربیت‌بدنی مسئولیت‌هایی بر عهده دارد.

زارعی افزود: ورزش با سلامت و تندرستی ارتباط مستقیم دارد، اما برای طراحی برنامه‌های مؤثر ورزشی، ابتدا باید شناخت دقیقی از وضعیت جسمانی دانشجویان داشته باشیم. بدون پایش منظم و دسترسی به اطلاعات معتبر، برنامه‌ریزی متناسب با نیاز‌های دانشجویان با دشواری همراه خواهد بود.

مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای سامان‌دهی مراکز پایش تندرستی گفت: در سال‌های گذشته تلاش‌های مختلفی برای راه‌اندازی و تقویت این مراکز صورت گرفته است، اما برخی خلأ‌ها در حوزه مقررات و ساختار اجرایی وجود داشت که برای رفع آنها برنامه‌ریزی کردیم.

وی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه واحد‌های تندرستی در اواخر سال گذشته بیان کرد: این آیین‌نامه از سوی مقام عالی وزارت ابلاغ و به دانشگاه‌ها ارسال شد. در آن، موضوعاتی از جمله جایگاه مدیریتی واحد‌های تندرستی، شرایط تخصصی کارشناسان و ضرورت به‌روز بودن دانش نیرو‌های فعال در این مراکز مورد توجه قرار گرفته است.

زارعی ادامه داد: اجرای برنامه‌های پایش تندرستی در دانشگاه‌ها بر اساس مفاد این آیین‌نامه دنبال می‌شود تا فعالیت مراکز با انسجام بیشتری انجام شود و ظرفیت کارشناسان متخصص در دانشگاه‌ها به شکل مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به نتایج اجرای برنامه پایش تندرستی در سال گذشته گفت: در این مدت، حدود ۲۴ هزار دانشجو در دانشگاه‌های کشور تحت پایش قرار گرفتند. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، گزارشی از وضعیت تندرستی دانشجویان تهیه شد که به‌صورت محرمانه در اختیار شورای سازمان قرار گرفت و برای مقام عالی وزارت نیز ارسال شد.

مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان تأکید کرد: با توجه به جمعیت دانشجویی کشور، لازم است پوشش این طرح گسترش یابد و شمار بیشتری از دانشجویان در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارزیابی شوند. تحقق این هدف به کارشناسان آموزش‌دیده، تجهیزات مناسب و زیرساخت‌های لازم در دانشگاه‌ها نیاز دارد.

وی با اشاره به اهمیت پایش دانشجویان جدیدالورود افزود: دانشجویان ورودی جدید از محیط آموزش‌وپرورش وارد دانشگاه می‌شوند و بررسی وضعیت تندرستی آنان در این مرحله اهمیت زیادی دارد. شناسایی خلأ‌های موجود در فرایند ارزیابی و انتقال اطلاعات، می‌تواند به اصلاح روند پایش و ارتقای کیفیت آن در سال‌های آینده کمک کند.

زارعی با تشریح برنامه‌های مربوط به سامانه پایش تندرستی گفت: ثبت دقیق و منظم اطلاعات، یکی از الزامات اجرای مؤثر این طرح است. بر همین اساس، کارشناسان باید در سامانه مربوط ثبت‌نام کنند و اطلاعات مرتبط با فعالیت‌ها و نتایج ارزیابی دانشجویان را در آن ثبت کنند.

وی افزود: برای هر کارشناس در این سامانه پروفایل اختصاصی در نظر گرفته شده است و گواهی‌های دوره آموزشی نیز پس از طی مراحل لازم در همین بستر بارگذاری خواهد شد. همچنین اطلاعات آزمون‌ها و نتایج پایش هر دانشجو ثبت می‌شود و بر مبنای ارزیابی‌های انجام‌شده، کارنامه تندرستی و سلامت ورزشی برای او صادر خواهد شد.

مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: ثبت و نگهداری اطلاعات، امکان مراجعه به سوابق ارزیابی دانشجویان در مراحل بعدی را فراهم می‌کند و به دانشگاه‌ها اجازه می‌دهد با شناخت بهتر وضعیت آنان، برنامه‌های مرتبط با سلامت و فعالیت بدنی را متناسب با نیازهایشان تنظیم کنند.

وی تهیه گزارش‌های مدیریتی را از دیگر ظرفیت‌های این سامانه دانست و گفت: تجمیع اطلاعات ثبت‌شده، امکان ارائه گزارش به سازمان امور دانشجویان و وزارت علوم را فراهم می‌کند تا مسئولان بتوانند وضعیت دانشگاه‌ها را دقیق‌تر بررسی و بر اساس داده‌های موجود تصمیم‌گیری کنند.

زارعی با قدردانی از کارشناسان واحد‌های پایش تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه‌ها اظهار کرد: اجرای این برنامه بدون همراهی و تلاش کارشناسان امکان‌پذیر نیست. از همه همکارانی که در سال گذشته و نیمسال جاری برای پیشبرد این طرح تلاش کرده‌اند، قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی تخصصی پایش تندرستی و مشاوره ورزشی در دانشگاه الزهرا (س) افزود: تلاش کردیم از ظرفیت استادان و متخصصان علوم ورزشی دانشگاه‌های کشور استفاده کنیم تا آموزش‌ها با کیفیت مطلوب ارائه شود و کارشناسان برای اجرای صحیح فرایند ارزیابی دانشجویان آمادگی بیشتری پیدا کنند.

زارعی در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای برنامه پایش تندرستی، شناخت دقیق‌تر وضعیت سلامت دانشجویان و استفاده از نتایج ارزیابی‌ها در برنامه‌ریزی‌های ورزشی است. با توسعه زیرساخت‌ها، آموزش کارشناسان و تقویت همکاری میان سازمان امور دانشجویان، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی و دانشگاه‌ها، می‌توان کیفیت خدمات پایش تندرستی و مشاوره ورزشی را در دانشگاه‌های کشور ارتقا داد.