عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تشکیک در عملیاتی شدن توافق ترامپ و پوتین برای عرضه انرژی روسیه به بازار‌های جهانی، تأکید کرد: چنین توافقی نمی‌تواند کمبود‌های انرژی را جبران کند یا از اهمیت راهبردی تنگه هرمز در معادلات انرژی جهان بکاهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل کوثری با اشاره به توافق اخیر ترامپ و پوتین درباره عرضه گازوئیل روسیه به بازار‌های جهانی، به‌ویژه بازار سوخت آمریکا، اظهار کرد: اینکه ترامپ بدون اطلاع اوکراین و زلنسکی که هم‌پیمان آمریکا در مقابله با روسیه محسوب می‌شود، با پوتین به توافق می‌رسد و در واقع اوکراین را دور می‌زند، نشان‌دهنده تلاش او برای کاهش فشار‌های داخلی در آستانه انتخابات است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: ترامپ به دنبال آن است که با استفاده از توافق احتمالی در حوزه انرژی، بخشی از فشار‌های اقتصادی و داخلی وارد شده به دولت خود را، به‌ویژه در زمینه تأمین انرژی، کاهش دهد تا بتواند در انتخابات پیش رو در ماه آینده، آرای بیشتری کسب کند. این موضوع نشان می‌دهد اقدامات ایران و جبهه مقاومت در افزایش فشار‌های اقتصادی بر آمریکا تأثیرگذار بوده است.

سیاست یک بام و دو هوای آمریکا در برخورد با کشور‌های دوست و دشمن

کوثری با اشاره به ادعا‌های آمریکا درباره دموکراسی تصریح کرد: آمریکایی‌ها همواره درباره دموکراسی صحبت می‌کنند و گوش دنیا را با این موضوع پر کرده‌اند، اما در عمل، رئیس‌جمهور این کشور برای کاهش فشار‌های داخلی و کسب امتیاز از مردم، با طرفی که آن را دشمن خود معرفی می‌کند، به توافق می‌رسد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روابط آمریکا و روسیه گفت: حتی اگر دو کشور به توافقی عملیاتی در زمینه انرژی برسند، من بعید می‌دانم که این توافق به‌راحتی اجرایی شود. به نظر می‌رسد طرح چنین توافقی بیشتر با هدف ایجاد جنگ روانی و القای این موضوع باشد که مشکلات انرژی حل شده است و این مسئله در سطح جهان نیز برطرف خواهد شد.

کوثری با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز و خلیج فارس در تأمین انرژی جهان خاطرنشان کرد: اصل قضیه به دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس بازمی‌گردد؛ منطقه‌ای که حدود ۲۰ درصد انرژی جهان از مسیر آنها تأمین و منتقل می‌شود. فشار‌های واردشده از این ناحیه بر اقتصاد آمریکا قابل توجه است و این کشور نمی‌تواند به‌سادگی کمبود‌های احتمالی انرژی را از طریق منابع دیگر جبران کند.

روسیه مسیر مناسبی برای جبران کمبود انرژی دنیا نیست

او افزود: روسیه پیش از این نیز انرژی خود را به بازار‌های جهانی عرضه می‌کرد؛ بنابراین، عرضه مجدد انرژی روسیه به بازار نمی‌تواند به معنای جبران کامل کمبود‌های ناشی از اختلال در مسیر‌های دیگر تأمین انرژی باشد.

عضو مجمع نمایندگان تهران در پایان با بیان اینکه تلاش برای کاهش اهمیت راهبردی تنگه هرمز نتیجه‌ای نخواهد داشت، اظهار کرد: اینکه آمریکا بخواهد با توافق با روسیه، اهمیت تنگه هرمز را در معادلات انرژی جهان کاهش دهد، تصوری غیرواقع‌بینانه است.