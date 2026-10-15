به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از پایداری جو و افزایش دما در مازندران تا دوشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: از سه‌شنبه با کاهش دما، رگبار و رعدوبرق پراکنده و وزش باد در استان پیش‌بینی می‌شود.

حمیدی افزود: آسمان استان از امروز پنجشنبه ۲۳ مهرماه تا دوشنبه صاف تا نیمه‌ابری است و افزایش دما، به‌ویژه امروز و فردا، محسوس‌تر خواهد بود.

وی با اشاره به احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات گفت: از شنبه تا دوشنبه هفته آینده، در ساعات بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری همراه با کاهش دما، رگبار و رعدوبرق پراکنده و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

حمیدی با اشاره به وضعیت دریا گفت: امروز و فردا، دریا با موج کوتاه همراه است و شرایط برای فعالیت‌های دریایی مناسب خواهد بود.