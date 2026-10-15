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فرمانده انتظامی مراغه از کشف ۲۰ تن کود شیمیایی احتکار شده به ارزش ۱۱ میلیارد ریال در یکی از روستاهای اطراف این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ توحید فارسی گفت:در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار کود شیمیایی توسط فردی در یکی از روستاهای اطراف مراغه بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود:ماموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی از انبار مورد نظر بازدید کردند که در بازرسی انجام شده ۲۰ تن کود شیمیایی دپو و احتکار شده به صورت غیرقانونی کشف شد.
فرمانده انتظامی مراغه با اشاره به اینکه ارزش ریالی کودهای مکشوفه ۱۱ میلیارد ریال برآورد شده است گفت:در این رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و متهم به مراجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ فارسی با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاق و احتکار کالا و سرمایههای ملی خاطرنشان کرد: احتکار و قاچاق علاوه بر وارد کردن ضربه به اقتصاد کشور زمینهساز بروز جرایم دیگر در جامعه است.