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در قالب پویش سلامت علوی به بیش از هزار تن از مردم شهرستان سیریک از خدمات درمانی رایگاه بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول بنیاد علوی در سیریک گفت: این خدمات شامل؛ پزشکی عمومی و متخصص در رشتههای ارتوپدی، چشمپزشکی و زنان و زایمان است.
علی غلامشاهی افزود: همچنین خدمات دندانپزشکی شامل کشیدن، ترمیم، جرمگیری و درمان ریشه، به همراه تأمین و توزیع دارو در داروخانه این پویش، بهصورت رایگان صورت میگیرد.
وی گفت: اهدای عینک و توزیع بستههای هدیه برای کودکان نیز از دیگر برنامههای این اردوی جهادی است.
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غلامشاهی افزود: این اردوی جهادی با همکاری بنیاد علوی و حضور گروه جهادی سجادیه از استان مازندران و در قالب طرح شهید رئیسی برگزار شده است.