به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول بنیاد علوی در سیریک گفت: این خدمات شامل؛ پزشکی عمومی و متخصص در رشته‌های ارتوپدی، چشم‌پزشکی و زنان و زایمان است.

علی غلامشاهی افزود: همچنین خدمات دندان‌پزشکی شامل کشیدن، ترمیم، جرم‌گیری و درمان ریشه، به همراه تأمین و توزیع دارو در داروخانه این پویش، به‌صورت رایگان صورت می‌گیرد.

وی گفت: اهدای عینک و توزیع بسته‌های هدیه برای کودکان نیز از دیگر برنامه‌های این اردوی جهادی است.

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غلامشاهی افزود: این اردوی جهادی با همکاری بنیاد علوی و حضور گروه جهادی سجادیه از استان مازندران و در قالب طرح شهید رئیسی برگزار شده است.