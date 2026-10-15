به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرمانده انتظامی استان بوشهر با قدردانی از خدمات سرهنگ دوم حسین رجبی سرپرست پیشین پلیس فتا با تأکید بر ضرورت ارتقای توانمندی‌های پلیس فتا در مقابله با جرائم سایبری، پیش‌بینی، پیشگیری، کشف و شناسایی این جرائم را از اولویت‌های مهم این پلیس برشمرد.

سردار سوسنی همچنین با اشاره به اهمیت آگاه‌سازی عمومی در زمینه تهدیدات فضای مجازی، آموزش شهروندان و استفاده از ظرفیت رسانه‌های مجازی را از راهکار‌های مؤثر در پیشگیری از جرائم سایبری دانست.

وی بر بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای برای ارتقای آگاهی عمومی، افزایش هوشیاری کاربران و کاهش آسیب‌پذیری شهروندان در برابر شگرد‌های مجرمان سایبری تأکید کرد.

سرهنگ سید احمد موسوی از سال ۱۳۹۰ تاکنون، مسئولیت‌های مختلفی را در مجموعه انتظامی استان بوشهر نظیر معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت فرهنگی و اجتماعی، ریاست بازرسی و معاونت تربیت و آموزش را بر عهده داشته است.