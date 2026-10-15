مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی از برقراری ۱۲ پرواز در مسیر تهران–بیرجند و بالعکس از شنبه ۲۵ مهرماه تا جمعه اول آبان‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل فرودگاه‌های استان گفت: روز شنبه ۲۵ مهرماه، پرواز پارس‌ایر ساعت ۰۸:۰۰ از تهران انجام شده و ساعت ۰۹:۱۵ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۱۰:۱۵ از بیرجند به مقصد تهران پرواز می‌کند.

سیدی افزود: روز یکشنبه ۲۶ مهرماه، پرواز اطلس‌جت ساعت ۱۹:۰۰ از تهران انجام شده و ساعت ۲۰:۳۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۱:۳۰ به تهران بازمی‌گردد.

وی گفت: همچنین روز دوشنبه ۲۷ مهرماه، پرواز پارس‌ایر ساعت ۰۸:۵۰ از تهران انجام شده و ساعت ۱۰:۱۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۱۰:۵۰ از بیرجند به مقصد تهران پرواز خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان با بیان اینکه روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، پرواز اطلس‌جت ساعت ۱۹:۰۰ از تهران انجام شده و ساعت ۲۰:۳۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۱:۳۰ به تهران بازمی‌گردد، افزود: روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه نیز پرواز آتا ساعت ۱۸:۰۰ از تهران انجام شده و ساعت ۱۹:۲۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۰:۱۰ از بیرجند به مقصد تهران پرواز می‌کند.

سیدی گفت: همچنین روز جمعه اول آبان‌ماه، پرواز پارس‌ایر ساعت ۱۹:۵۰ از تهران انجام شده و ساعت ۲۱:۰۵ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۱:۵۰ به تهران بازمی‌گردد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در برنامه فعلی تنها روز چهارشنبه پروازی در مسیر تهران–بیرجند و بالعکس پیش‌بینی نشده است، افزود: پیگیری‌های لازم برای برقراری پرواز در این روز در حال انجام است و در صورت نهایی شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سیدی افزود: تلاش می‌کنیم با پیگیری‌های مستمر، زمینه برقراری پرواز‌های روزانه در فرودگاه بیرجند فراهم شود و در صورت استقبال مسافران، پرواز‌های برنامه‌ریزی‌شده برای هفته بعد نیز ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: در صورت اضافه شدن پرواز جدید یا هرگونه تغییر در برنامه پروازی، اطلاع‌رسانی از طریق روابط عمومی اداره‌کل فرودگاه‌های خراسان جنوبی انجام خواهد شد.