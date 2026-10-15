کمیته استیناف با در نظر گرفتن ابراز ندامت بازیکنان خاطی دیدار استقلال و شاهین، با رأفت اسلامی در مجازات آنها تخفیف قائل شد تا محرومیت‌های قبلی به نصف کاهش پیدا کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، کمیته استیناف با در نظر گرفتن ابراز ندامت بازیکنان خاطی دیدار استقلال و شاهین، با رأفت اسلامی در مجازات آنها تخفیف قائل شد تا محرومیت‌های قبلی به نصف کاهش پیدا کند.

کمیته استیناف پس از بررسی ابعاد مختلف حواشی و درگیری‌های رخ‌داده در دیدار تیم‌های استقلال و شاهین، سرانجام رأی خود را درباره بازیکنان خاطی اعلام کرد؛ رأیی که نشان می‌دهد ابراز ندامت آنها در کاهش مجازات‌ها تأثیرگذار بوده است.

بر اساس اعلام رسانه رسمی آکادمی باشگاه استقلال، تمامی محرومیت‌های قبلی بازیکنان خاطی به نصف کاهش یافته و محرومیت‌های باقی‌مانده نیز به مدت ۶ ماه به حالت تعلیق درآمده است. به این ترتیب، کمیته استیناف با در نظر گرفتن شرایط پرونده و ابراز پشیمانی بازیکنان، با رأفت اسلامی با آنها برخورد کرده و فرصت دوباره‌ای برای بازگشت به میادین در اختیارشان قرار داده است.

آکادمی باشگاه استقلال نیز ضمن قدردانی از هیئت فوتبال استان تهران و کمیته استیناف، از فراهم شدن این فرصت دوباره برای بازیکنان خود تشکر کرد.

حالا باید دید بازیکنان مشمول این رأی تا چه اندازه از فرصتی که با کاهش و تعلیق محرومیت‌ها به دست آورده‌اند، استفاده خواهند کرد و آیا می‌توانند با دوری از حواشی، دوباره تمرکز خود را بر مسائل فنی و فوتبالی بگذارند.