به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور دیشب در مراسم بهره برداری از تجهیزات با تکنولوژی پیشرفته (High-Technology) آزمایشگاه اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران گفت: استان خراسان رضوی قطب پزشکی قانونی کشور است، زیرا این استان درصد قابل توجهی از ماموریت‌های پزشکی قانونی از نظر تعداد پرونده‌ها و جمعیت را بر عهده دارد.

دکتر «عباس مسجدی آرانی» با اشاره به اینکه هم اینک ۱۵۰ شهرستان دارای مرکز قضایی در کشور، بدون پزشکی قانونی است افزود: در تعاملات با دولت و مجلس شورای اسلامی، ۸۵ طرح عمرانی در سراسر کشور تعریف شد که تلاشمان این است که این طرح ها کمتر از یک سال به چرخه خدمت‌رسانی وارد شوند.

وی ادامه داد: اگرچه محدودیت‌های مالی فراوانی به دلیل تحریم و شرایط جنگی در کشور وجود دارد، اما با عزم و اراده دولت، مجلس و قوه قضائیه این طرح ها در راستای تکریم مردم و دسترسی عادلانه به خدمات پزشکی قانونی و خدمت رسانی مطلوب، در کشور آغاز شده است که بخشی از این طرحها تا پایان امسال افتتاح خواهد شد.

به گفته وی، سازمان پزشکی قانونی کشور دارای بیش از چهار هزار نیرو و بیش از ۴۷۰ مرکز در سراسر کشور است و در سال گذشته ۵۳۸ مجوز استخدامی دریافت کردیم و در حال جذب این تعداد هستیم، اگرچه این تعداد کفایت نمی‌کند، اما برای دریافت مجوز‌های بیشتر و جذب نیرو در همه شهرستان‌ها تلاش می‌شود.

مسجدی آرانی در خصوص استفاده از ظرفیت نخبگانی در پزشکی قانونی بیان کرد: نخبگانی که نمی‌خواهند در پزشکی قانونی به عنوان پزشک یا در حوزه آزمایشگاهی فعالیت داشته باشند، می‌توانند در مرکز تحقیقات فعالیت داشته باشند و در جشنواره‌های «سرنخ» و ایده‌های جدید و خلاقانه خود را که مرتبط با پزشکی قانونی یا مرتبط با حوزه نظام سلامت خود هستند، ارائه دهند.

وی همچنین گفت: ۵۰۰ هزار مصدوم ناشی از تصادفات سالانه در کشور داریم که ۱۰ درصد آنان معلول می‌شوند و هر کدام از آنها ۱۰۰ میلیارد ریال برای دولت هزینه دارد.

به گفته مسجدی آرانی، دولت باید به موضع خودرو‌های نا ایمن بپردازد تا این تصادفات کاهش یابد، در این راستا پویش نه به تصادف از چند سال گذشته در کشور راه اندازی شده است.