ضرورت ارتقای تاب‌آوری معیشتی و اجتماعی و اتکا به مدیران بومی

ضرورت ارتقای تاب‌آوری معیشتی و اجتماعی و اتکا به مدیران بومی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در نشست شورای اجتماعی استان اصفهان، با تمجید از هماهنگی‌های مدیریتی و ظرفیت بالای بیش از چهار هزار سمن فعال در این استان، بر ضرورت ارتقای تاب‌آوری معیشتی و اجتماعی، اتکا به مدیران بومی و اصلاح سیاست‌گذاری‌ها در حوزه جوانی جمعیت تأکید کرد.

علی ربیعی با اشاره به اهمیت همگرایی نهادی در شرایط جنگ اقتصادی افزود: استان اصفهان با وجود مواجهه با مجموعه‌ای از بحران‌ها و مسائل کلان نظیر مهاجرت، بحران آب و آثار جنگ، به واسطه هماهنگی‌های مطلوب مدیریتی توانسته وضع پایدار را حفظ کند.

وی با بیان اینکه سلامت روان جامعه باید در اولویت باشد، پرهیز از هرگونه درگیری اجتماعی، کنترل تعارض‌های محلی و جلوگیری از قطبی‌سازی جامعه را خواستار شد.

ربیعی همچنین بر ضرورت گفت‌وگوی گسترده اجتماعی با حضور صنوف و تشکل‌ها تأکید کرد.

استاندار اصفهان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه اصفهان به علت ویژگی‌های خاص جغرافیایی و جمعیتی بازتاب‌دهنده مسائل کل کشور است، بر ضرورت توجه ویژه به مسائل اجتماعی، تقویت همبستگی میان اقوام و ادیان و پیشگیری از تبدیل چالش‌های اجتماعی به مسائل امنیتی تأکید کرد.

مهدی جمالی‌نژاد با بیان اینکه نقش دستگاه‌های اعتمادساز و سرمایه‌ساز در ارتقای رضایتمندی مردم بسیار حیاتی است، افزود: حفظ انسجام، همگرایی نهادی و توجه ویژه به نیاز‌های جامعه می‌تواند اصفهان را در عبور از چالش‌های پیش‌رو یاری دهد.

ایوب درویشی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان هم در این نشست با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های ارزشمند و جایگاه علمی صاحب‌نظران در مدیریت چالش‌های اجتماعی گفت: تلفیق تجارب ارزشمند میدانی با نگاه علمی و پژوهشی به مسائل، کلید اصلی رسیدن به راهکار‌های کارگشا و گره‌گشا در حوزه اجتماعی است و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند مسیر تصمیم‌سازی‌ها را هموارتر سازد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان نیز، با تأکید بر ناکارآمدی رویکرد‌های تک‌بعدی و اداری در مواجهه با چالش‌های نوپدید، بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادها، پیوند وثیق تصمیم‌گیری‌های ملی با میدان شهرستان‌ها، تقویت تشکل‌های مردمی و پیشگیری از موازی‌کاری تأکید کرد.

لیلاسادات ابطحی حوزه خانواده را به عنوان بنیادین‌ترین نهاد اجتماعی نیازمند بازنگری جدی دانست و افزود: در این راستا، تقویت آموزش‌های مهارت‌های زندگی و مشاوره‌های پیش از ازدواج، به‌ویژه با رویکرد انتقال آموزش‌ها به دوره‌های پایه تحصیلی و مدارس، باید به عنوان یک راهبرد پیشگیرانه و ریشه‌ای دنبال شود تا از بروز تعارض‌ها جلوگیری شود.