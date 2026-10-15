کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجران افغانستان اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، ۶۹۸ مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشور بازگشته‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ در این میان، ۴۶۵ تن از ایران و ۲۳۳ تن دیگر از پاکستان وارد افغانستان شده‌اند.

بر اساس آمار این کمیسیون، در همین روز ۱۶۲ خانواده شامل ۶۹۸ نفر مهاجر ثبت شده‌اند.

همچنین ۳۳ خانواده شامل ۱۶۱ نفر انتقال داده شده‌اند و به ۶۶ خانواده کمک‌های بشردوستانه ارائه شده است.

در جریان این روند، ۶۶۳ هزار و ۲۵۰ افغانی کمک نقدی به مهاجران پرداخت شده و ۵۲ سیم‌کارت نیز میان آنان توزیع شده است.

این آمار نشان‌دهنده ادامه روند بازگشت مهاجران افغان از کشور‌های همسایه است. کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین با همکاری نهاد‌های مربوطه، خدمات ثبت، انتقال، کمک نقدی و بشردوستانه را برای بازگشت‌کنندگان فراهم می‌کند.