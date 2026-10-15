\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0644\u0645\u0627\u0633\u06cc\u060c \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0648 \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0647...\n\u00a0\n\u00a0\n