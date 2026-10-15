به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، براساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، امروز پنج‌شنبه در استان‌های آذربایجان غربی، برخی مناطق آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز مرکزی، جنوب و غرب اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، برخی مناطق فارس، شرق بوشهر، جنوب و غرب کرمان، ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان و ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، در برخی ساعات رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.