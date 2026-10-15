به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ در جدیدترین مورد اتحادیه کارکنان ارتباطات هشدار داد که شرکت پست دولتی انگلیس، «رویال میل» در آستانه ورشکستگی و فروپاشی است و خروج هفتگی چهارصد کارمند از نشانه‌های آن است.

این اتحادیه با هشدار درباره پیامد‌های این شرایط، برگزاری نشستی با هدایت دولت برای رسیدگی به این بحران را خواستار شده است.

اتحادیه کارکنان ارتباطات (CWU) می‌افزاید: طرح سازماندهی دوباره مسیر‌ها و بهبود عملکرد توزیع بسته‌های پستی موجب شده است هر هفته بیش از سیصد نفر از ۸۳ هزار کارمند شرکت پست دولتی انگلیس کاسته شود.

این اتحادیه با درخواست توقف اجرای طرح جدید توزیع بسته‌های پستی شرایط شرکت پست دولتی را به بمب ساعتی تشبیه کرد و مدعی شده است که سامانه جدید در صد‌ها دفتر پستی کارایی ندارد. اتحادیه کارکنان ارتباطات اعلام کرد برای جلوگیری از یک بحران جدی، دولت باید در کنار نمایندگان اتحادیه و مدیریت، وارد مذاکرات رسمی شود.

«دیو وارد» دبیرکل اتحادیه کارکنان ارتباطات گفت: شرکت پست دولتی رویال میل، بیش از یک دهه است که دچار افول ساختاری شده و ناتوانی مداوم در عرضه خدمات باکیفیت، در حال نابودی نمانام، تضعیف روحیه نیروی کار و ناامید کردن جوامعی است که کارکنان پست به خدمت‌رسانی به آنها افتخار می‌کنند.