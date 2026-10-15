به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نمایشگاه که با هدف معرفی ظرفیت‌ها و هنر دست مردم منطقه برپا شده است، در قالب ۱۶ غرفه، مجموعه‌ای از صنایع دستی، محصولات کشاورزی و دست‌سازه‌های خانگی شهرستان فیروزکوه را به بازدیدکنندگان ارائه می‌دهد.

شایان ذکر است که بازه زمانی بیستم تا بیست و ششم مهرماه، به عنوان «هفته فرهنگی فیروزکوه» نام‌گذاری شده است و در این ایام برنامه‌های متنوعی برای آشنایی بیشتر با فرهنگ و هنر این منطقه برگزار خواهد شد.