به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های رده بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان بامداد امروز در شهر لاس‌وگاس آمریکا برگزار شد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم، یاسین یزدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر واموس از صربستان را شکست داد.

وی در ادامه حاجی‌یف از جمهوری آذربایجان را با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب کرد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. یزدی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ از مارتین لوساک از نروژ گذشت و به فینال رسید.

وی در فینال در مقابل تمیرلان تورداکین از قزاقستان با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد.