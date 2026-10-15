مردم شهرستان پاکدشت در دویست‌وبیست‌وهشتمین شب حضور مستمر در خیابان‌ها و میادین، با برپایی تجمعی پرشور، بار دیگر بر عزم راسخ خود برای دفاع از میهن و صیانت از انسجام ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این حضور حماسی که نشان‌دهنده تداوم اراده مردم پاکدشت در برابر تهدیدات است، پیامی قاطع را به دشمنان مخابره کرد که وحدت ملی این سرزمین، سدی نفوذناپذیر در برابر هرگونه توطئه است.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی با تأکید بر اهمیت تداوم حضور در صحنه، اعلام کردند که این ایستادگی شبانه تا دستیابی به اهداف انقلاب و شکست کامل نقشه‌های دشمنان ادامه خواهد یافت.