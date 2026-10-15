غزل فتحی و فاطمه جعفرنژاد، نمایندگان کاراته ایران در رده سنی امید، با راهیابی به دیدار رده‌بندی رقابت‌های قهرمانی جهان لهستان، برای کسب مدال برنز به روی تاتامی می‌روند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهاردهمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان رده‌های سنی پایه از روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه در لهستان آغاز شد و نمایندگان ایران در بخش کاتا و کومیته به مصاف رقبای خود رفتند و در پایان غزل فتحی و فاطمه جعفرنژاد موفق شدند به دیدار رده‌بندی این پیکار‌ها راه یابند.

کاتا انفرادی کمتر از ۲۱ سال پسران

متین فریمند در دور نخست این رقابت‌ها با نتیجه ۴ بر یک مقابل پابلو گارسیا والدز از مکزیک شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

کاتا تیمی جوانان

تیم کاتا ایران متشکل از محراب خاک‌نشین، محمد اباذریان و محمد رضایی نیز در دور نخست برابر تیم اوکراین شکست خورد و از ادامه رقابت‌ها بازماند.

وزن منهای ۵۰ کیلوگرم دختران امید

غزل فتحی در دور نخست با نتیجه ۶ بر یک آدلا گوئیرما از انگلیس را شکست داد و در دور دوم با نتیجه ۴ بر یک از سد کارلا گوآردنو از اسپانیا گذشت. او در دور سوم نیز با نتیجه ۳ بر صفر الکساندرا وولف از آلمان را مغلوب کرد و به نیمه‌نهایی رسید.

فتحی در این مرحله برابر اگنس آیمان از سوئد به تساوی یک بر یک رسید، اما با شکست در هانتی از صعود به فینال بازماند و به دیدار رده‌بندی راه یافت.

وزن منهای ۶۱ کیلوگرم دختران امید

زهرا رضازاده در دور نخست با نتیجه ۶ بر یک ویکتوریا مونوز از مکزیک را شکست داد، اما در دور دوم با نتیجه یک بر صفر برابر مونیکا آرزومین از فرانسه مغلوب شد. با شکست نماینده فرانسه در مبارزه بعدی مقابل حریفی از ایتالیا، رضازاده از ادامه رقابت‌ها بازماند.

وزن منهای ۵۵ کیلوگرم دختران امید

فاطمه جعفرنژاد در دور نخست با نتیجه یک بر صفر یامیلیا رینا از مکزیک را شکست داد. او در دور دوم برابر بوسه کیلیچ از ترکیه به تساوی یک بر یک رسید و با برتری در سنشو راهی دور بعد شد.

جعفرنژاد در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۸ بر ۳ ژانزیم بخشیدیگوتوآ از قزاقستان را مغلوب کرد و به نیمه‌نهایی رسید. او در این مرحله برابر سالی عبدو از مصر به تساوی صفر بر صفر رسید، اما با شکست در هانتی از رسیدن به فینال بازماند تا برای کسب مدال برنز به دیدار رده‌بندی برود.

وزن به اضافه ۶۸ کیلوگرم دختران امید

مهلا صداقت در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر اورنلا آندریانسیو از ماداگاسکار را شکست داد، اما در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۲ برابر آستامایا بت از دانمارک مغلوب شد و از ادامه رقابت‌ها کنار رفت.

بدین ترتیب، غزل فتحی و فاطمه جعفرنژاد روز یکشنبه برای کسب مدال برنز رقابت‌های قهرمانی جهان رده‌های سنی پایه به میدان می روند.