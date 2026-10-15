مردم ولایی شهرستان قدس در دویست‌وبیست‌وهشتمین شب حضور در خیابان‌ها، با نمایش وحدت و همدلی، بر پشیمان کردن دشمنان از رسیدن به اهداف پلیدشان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اجتماعات مردمی که در نقاط مختلف خیابان‌های شهرستان قدس برگزار شد، نشان‌دهنده تداوم حضور فعال مردم در صحنه و انسجام اجتماعی در برابر تهدیدات خارجی است.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با تأکید بر قدرت اتحاد ملی، اعلام کردند که تداوم این حضور‌های شبانه، پاسخی قاطع به توطئه‌های دشمن است و ثابت می‌کند که اراده مردم برای صیانت از دستاورد‌های انقلاب اسلامی، هرگونه نقشه‌ای برای تضعیف کشور را با شکست مواجه می‌کند.