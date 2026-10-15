مردم شهرستان قرچک در شب دویست‌وبیست‌وهشتم تجمعات مردمی، با گردهمایی در میدان امام خمینی (ره)، اظهارات وزیر دولت تروریستی آمریکا در مورد اقتصاد ایران را محکوم کرده و بر تداوم حضور در صحنه و تقویت همبستگی اجتماعی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این گردهمایی که با هدف گرامیداشت یاد رهبر شهید امت برگزار شد، حاضران خط‌ونشان‌های دولت آمریکا برای ضربه به اقتصاد کشور را محکوم کرده و بر اهمیت وحدت ملی در مقابله با تهدیدات خارجی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع همچنین بر ضرورت افزایش همدلی و ارائه کمک‌های مومنانه به نیازمندان در شرایط اقتصادی کنونی تأکید نموده و تداوم این حضور‌های مردمی را راهکار مقابله با جنگ اقتصادی دانستند.