به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی جدید «اورژانس سیار» به کارگردانی «آیا ماتسوکی»، ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه یک پخش می شود.

داستان این فیلم با بازی یوسوکه اگوشی، ساتوشی هاشیموتو و یوریکو ایشیدا؛ درباره تیم امداد پزشکی ویژه‌ای است که برای کمک به ساکنان جزایر دورافتاده جنوب ژاپن، با کشتی مجهز به اتاق عمل و تجهیزات پیشرفته فعالیت می‌کند. دکتر کیتامی و پرستار ناتسومه برای راه‌اندازی و آموزش اعضای تیم جدید به منطقه اعزام می‌شوند، اما به دلیل کمبود مأموریت‌های اضطراری، ادامه فعالیت این واحد با تردید روبه‌رو می‌شود. ناگهان فوران آتشفشان در یکی از جزایر منطقه، شرایط را به بحرانی مرگبار تبدیل می‌کند و گدازه‌ها، سنگ‌های آتشفشانی و دود غلیظ، روستا‌ها و مسیر‌های امدادرسانی را تهدید می‌کنند. در این میان، ۷۹ نفر در جزیره گرفتار می‌شوند و تعدادی از آنها به مراقبت فوری پزشکی نیاز دارند. به دلیل خطر‌های شدید و شرایط نامساعد، بالگرد‌ها قادر به پرواز نیستند و رسیدن نیرو‌های کمکی دشوار می‌شود. دکتر کیتامی و همکارانش تصمیم می‌گیرند با وجود خطر جانی، عملیات نجات را آغاز کنند و راهی برای دسترسی به گرفتارشدگان بیابند، اما ...

فیلم سینمایی «ساکرا» به کارگردانی «دانی ین و کام کا وای»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

این فیلم با بازی دانی ین، یوچی چن و یاسه لیو؛ درباره کایو پسر بچه یتیمی است که در کنار ناپدری و نامادریش که والدین بسیار خوبی هستند، تربیت می‌شود. او از دوران کودکی مهارت هنر‌های رزمی را آموزش می‌بیند و به واسطه قدرت هنر‌های رزمی و انرژی درونی بسیار بالایی که دارد با دیگر افراد قبیله فرق دارد. به همین دلیل بسیاری از اطرافیانش به او حسادت می‌کنند، تا این که مورد توطئه دیگران قرار می‌گیرد و به او اتهام قتل ناپدری و نامادریش و ... داده می‌شود؛ بنابراین استاد بزرگ و دیگر اهالی شهر ادعا می‌کنند که کایو خائن است و باید کشته شود؛ بنابراین مبارزه میان حق و باطل آغاز می‌شود و در این مسیر کایو با زن جوانی به نام آژو آشنا می‌شود. آژو و کایو بار‌ها جان یکدیگر را نجات می‌دهند و ...

فیلم سینمایی جدید «خدانگهدار جون» به کارگردانی «کیت وینسلت»، ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه پخش می شود.

در این فیلم با بازی کیت وینسلت، تونی کولت، جانی فلین، آندره‌آ ریسبرو، تیموتی اسپال و هلن میرن خواهیم دید: چند هفته پیش از عید سال نو، جون چشایر در خانه از حال می‌رود و به بیمارستان منتقل می‌شود؛ جایی که درمی‌یابد سرطانش پیشرفت کرده است. پسرش، کانر، با خواهرانش جولیا و مالی تماس می‌گیرد و آنها کمی بعد می‌رسند. دختر بزرگ‌تر جون، هلن، که در آلمان زندگی می‌کند، برای همراهی با خانواده به انگلستان بازمی‌گردد. ‎در حالی که همه تلاش می‌کنند با این واقعیت کنار بیایند که زمان اندکی برای جون باقی مانده، آشکار می‌شود که خانواده چشایر تا حدی از هم گسسته است: کانر هنوز در خانه زندگی می‌کند و بدون هدف مشخصی در زندگی سرگردان است، هلن از نظر جسمی و عاطفی فاصله گرفته و زندگی خود را در خارج از کشور با انرژی درمانی ادامه می‌دهد، و جولیا و مالی سال‌هاست با یکدیگر صحبت نکرده‌اند و اختلاف دیرینه‌شان خانواده را به دو بخش تقسیم کرده است. در این میان، برنی، همسر بدخلق جون، بیشتر اوقات ساکت است و احساساتش را بروز نمی‌دهد. با گذشت روزها، وضعیت جون وخیم‌تر می‌شود و..

فیلم سینمایی «شیفت عصر» به کارگردانی «پترا بیوندینا ولپ»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می شود.

این فیلم با بازی لیونی بنش، علیرضا بایرام، یورگ پلوس، یاسمین ماتی، لاله یواش، آندریاس بوتلر، اورس بیلر و سونیا رایسن؛ روایت یک شیفت کاری پرستار زن سخت‌کوش و مهربانی به نام فلوریا در یکی از بیمارستان‌ها سوئیس است. آن روز به دلیل غیبت یکی از پرستاران، فقط دو پرستار در بخش حضور دارند و روزی پرکار در انتظار فلوریا است. با وجود شلوغی و فشار کاری، او با آرامش، تجربه و دلسوزی از بیماران مختلف، که اغلب در وضعیت وخیمی هستند، مراقبت می‌کند؛ از جمله پیرمرد تنهایی که با اضطراب منتظر دریافت نتیجه تشخیص از پزشک معالج خود است. فلوریا حتی سعی می‌کند به بیمار اتاق VIP که خواسته‌های خاصی دارد و بسیار پرتوقع و بی‌ادب است، با حوصله گوش دهد. او هم‌چنین باید با بیمار خانمی پرمدعا سروکله بزند که دلش می‌خواهد در بالکن سیگار بکشد و ...

پویانمایی سینمایی «راز آنیگما» به کارگردانی «دینشکومار سوباشچاندرا»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: تیتو موش نوجوانی است که در یک یتیم خانه زندگی کرده و در دفتر یک روزنامه نیز کار می‌کند. یک روز گربه‌ی پولدار و شروری به نام بولپان که صاحب ساختمان یتیم خانه است از مدیر آنجا می‌خواهد ساختمان را تخلیه کنند. تیتو به طور اتفاقی با یک مارمولک کوچک به نام بیپ در دفتر روزنامه برخورد کرده و با او دوست می‌شود. بیپ پسری متمول است و در خانه‌ای مثل قصر زندگی می‌کند، او یک جعبه حاوی تیتانیوم دارد. یک مارمولک دختر جوان عاشق پرواز و یک خرگوش پسر جوان به نام بوبی که یک تردست دوره‌گرد است از دوستان اویند. بیپ یک جعبه تیتانیوم دارد که اشخاصی به دنبال ربودن آن هستند. تیتو و دوستانش کشیک می‌کشند. یک شب سه بچه گربه آن را می‌دزدند و به یک مرد غریبه تحویل می‌دهند. تیتو و بقیه به دنبال ردپای دزدان می‌روند و جست‌و‌جو آغاز می‌‍‌شود. آنها در می‌یابند غریبه در واقع از طرف بولپان اجیر شده و یک گرگ است که دستانش نیروی مغناطیسی دارد. تیتو موفق به برداشتن تیتانیوم می‌شود، اما بولپان و گرگ او را می‌بینند. تیتو و بقیه نمی‌توانند جعبه فلزی تیتانیوم را باز کنند، اما.

فیلم سینمایی «آخر بازی» به کارگردانی «رائو شیائوزی»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی اندی لاو، یانگ شیائو و رجینا وان خواهید دید: ژو کوان یک قاتل حرفه‌ای منزوی و تنها و پولدار و چن شاومنگ یک بازیگر سیاهی لشگر و نا امید از زندگی، به صورت تصادفی و در یک زمان کنار هم قرار می‌گیرند. ژو کوان همان قاتل حرفه‌ای ناگهان به زمین می‌خورد و حافظه اش را از دست می‌دهد. چن شاومنگ بازیگر شکست خورده سینما از فرصت استفاده کرده مدارک هویتی، سوئیچ ماشین و کلید خانه او را برداشته و خودش را جای ژو کوان جا می‌زند. بدون آن که از گذشته او خبر داشته باشد. ژو کوان هم توسط بیمارستان مرخص شده و به خانه محقر و استیجاری چن می‌رود. بعد از مدتی یک گروه خلافکار به سراغ چن می‌روند و از او می‌خواهند زنی را به قتل برساند. چن تازه متوجه می‌شود در چه شرایطی قرار گرفته. او به سراغ زن می‌رود، اما توان کشتن او را ندارد؛ لذا چن تمام حقیقت را به این زن می‌گوید و از او می‌خواهد فرار کند. رییس گروه خلافکار‌ها از ماجرا با خبر شده به سراغ چن می‌رود. از طرف دیگر هم حافظه ژو کوان برگشته و او نیز به سراغ چن می‌رود. ژو کوان موفق می‌شود با گروه تبهکار‌ها مقابله کرده و ...

فیلم سینمایی «ارتش دزدها» به کارگردانی «ماتیاس شوایگهوفر»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ماتیاس شوایگهوفر، ناتالی امانوئل، استوارت مارتین و جاناتان کوهن خواهیم دید: لودویک مرد جوانی است که در یک بانک بسیار خلوت یک کار کسالت بار و یک زندگی معمولی دارد. او عاشق بازکردن پیچیده‌ترین قفل‌ها و گاوصندوق‌ها است تا اینکه در یک روز یک دختر جوان به او پیشنهاد می‌دهد که وارد گروه آنها شود. لودویک وقتی متوجه می‌شود ماجرا سرقت و کار غیرقانونی است جواب منفی می‌دهد، اما وقتی می‌فهمد که قرار است به سراغ سه گاوصندوق افسانه‌ای بروند حاضر می‌شود با آنها همکاری کند و ...

فیلم سینمایی «شیدا» به کارگردانی «کمال تبریزی»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره فرهاد است که در جنگ مجروح شده و موقتاً بینایی اش را از دست داده، به بیمارستانی صحرایی منتقل شده که در آن پرستاری به نام شیدا از مشاهده مقاومت فرهاد در تحمل درد شگفت زده می‌شود و به تدریج می‌فهمد که می‌تواند با تلاوت قرآن، التیام بخش او باشد. مراقبت شیدا از فرهاد به مرور پیوندی عاطفی بین آن‌ها ایجاد می‌کند که با مرخص شدن ناگهانی فرهاد از بیمارستان منجر به جدایی شان می‌شود. فرهاد در جستجوی شیدا به جبهه بر می‌گردد، ولی جنگ تمام می‌شود و جست‌و‌جو را دشوار می‌کند. فرهاد به اصرار پدر و مادرش با دختری پولدار عقد می‌کند که ...

لیلا حاتمی، پارسا پیروزفر و محمدرضا شریفی نیا در فیلم سینمایی «شیدا» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «سرآشپز هتل» به کارگردانی «آیوکو تسوکاهارا»، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی تاکویا کیمورا، کیوکا سوزوکی، ایکی ساوامورا، میتسوهیرو اویکاوا و یوتا تاماموری؛ از این قرار است که: سرآشپز معروف ژاپنی، اوبان، رستوران جدیدش را در پاریس باز می‌کند تا ستاره سوم میشلین خود را به دست بیاورد، اما زندگی در شهر بیگانه و دشواری‌های تأمین مواد اولیه او را آزمایش می‌کند. فشار و جاه طلبی او باعث تنش با تیمش، از جمله شیرینی پز یوان و سرآشپز دوم رینکو می‌شود و یک ضیافت مهم به فاجعه تبدیل می‌گردد و ...

پویانمایی سینمایی «فرار مرغی، دوران ناگتی» به کارگردانی «سام فل»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش می شود.

در این فیلم خواهید دید: جینجر و راکی بعد از فرار از مزرعه در جزیره‌ای امن زندگی می‌کنند. آنها صاحب دختری به نام مالی می‌شوند که کنجکاو و ماجراجو است. در بیرون از جزیره، کارخانه‌ای عظیم برای تولید ناگت مرغ ساخته شده است. صاحب این کارخانه کسی نیست جز خانم توئی دی که از اتفاقات قسمت اول هنوز عصبانی است. مالی بی‌اجازه جزیره را ترک می‌کند و وارد دنیای انسانی می‌شود. او توسط نیرو‌های کارخانه دستگیر و به داخل مجموعه منتقل می‌شود. جینگر، راکی و بقیه مرغ‌ها برای نجات مالی تصمیم به نفوذ مخفیانه می‌گیرند. نقشه آنها فرار نیست؛ بلکه یورش به کارخانه برای نجات مرغ‌ها است و ...

فیلم سینمایی «سفر به اعماق زمین» به کارگردانی «خوان کامیلو و ولاندیا کیخانو»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.

در این فیلم با بازی اسکار هاینائدا، مارگاریتا روزا دی فرانسیسکو و آلخاندرو کالوا خواهیم دید: مادربزرگ پولا، نواده‌ی ژول ورن، نویسنده‌ی بزرگ داستان‌های علمی تخیلی، به عمق زمین مسافرت می‌کند تا جلوی نابودی زمین را بگیرد. نوه‌های او بنا به تصادف با او همراه می‌شوند. آنها طی رویداد‌هایی موفق می‌شوند از نابودی زمین توسط یک کارخانه دار زیاده خواه، که با دستگاه‌های غول پیکرش در حال استخراج منابع حیاتی زمین است، جلوگیری کنند که ...

پویانمایی سینمایی «چگونه اژد‌های خود را آموزش دهید ۳» به کارگردانی «دان دیبلیوز»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این پویانمایی خواهید دید: هیکاپ که بعد از مرگ پدرش، رئیس برکه شده و دارد اژدها‌هایی که اسیر شده‌اند را نجات می‌دهد. هیکاپ یاد حرف پدرش می‌افتد که جایی به نام دنیای پنهان وجود دارد که همه اژدها‌ها در آنجا هستند. در این هنگام بی دندان متوجه گونه زن نوع خود شده و آسترید و هیکاپ هم او را دیده و اسم او را خشم روز می‌گذارند. در یک شب خشم روز، بی دندان را پیدا کرده و بعد از یک مدت هیکاپ را که بی دندان را تعقیب کرده می‌بیند و فرار می‌کند. هیکاپ و استرید به دنبال بی‌دندان وارد دنیای پنهان می‌شوند و می‌بینند که بی دندان پادشاه آنجاست که ...