عرفان جرکنی، ملی‌پوش کشتی فرنگی ایران در وزن ۶۳ کیلوگرم در رقابت‌های امید‌های جهان، دومین مدال طلا را برای کشورمان به ارمغان آورد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های رده بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان بامداد امروز در شهر لاس‌وگاس کشور آمریکا برگزار شد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم، عرفان جرکنی در دور نخست با نتیجه ۴ بر ۲ خوزروانیزه از گرجستان را شکست داد.

وی در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر صفر از سد تروپلینی از آلبانی گذشت. جرکنی در مرحله بعد با نتیجه ۲ بر ۱ از سد ویتالی اریومنکو از مولداوی گذشت و راهی نیمه نهایی شد.

وی در این مرحله انگی از ترکیه را ۵ بر ۱ مغلوب کرد و فینالیست شد. جرکنی در دیدار نهایی با نتیجه ۲ بر ۱ ماناتو ناکامورا از ژاپن را شکست داد و طلایی شد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم، یاسین یزدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر واموس از صربستان را شکست داد.

وی در ادامه حاجی‌یف از جمهوری آذربایجان را با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب کرد و راهی دیدار نیمه‌نهایی شد. وی با شکست ۳ بر یک لوساک از نروژ راهی فینال شد.

روز گذشته ابوالفضل مهمدی طلا گرفت. محمد کمالی و محمدهادی صیدی صاحب مدال برنز شدند.