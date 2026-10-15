به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباسعلی رضایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در آیین گرامیداشت میلاد حضرت زینب کبری، سلام الله علیها و تجلیل از همسران فداکار جانبازان بصیر تهران بزرگ که با حضور خوش اقبال، فرماندار تهران، مدیران بنیاد شهید و جمعی از ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان برگزار شد، با تبریک این فرخنده میلاد، مقام والای همسران جانبازان را ارج نهاد.

وی با اشاره به جایگاه رفیع جانبازان بصیر اظهار داشت: جانبازان عزیز بصیر ما کسانی هستند که با دیده‌ی دل، حقیقت را لمس کردند و نور دیدگان خویش را فدای آرمان‌های نظام و ولایت نمودند؛ جانبازی این عزیزان، گشودن دریچه‌ای به سوی بصیرت ناب است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در ادامه با تمجید از نقش بی‌بدیل همسران این عزیزان تصریح کرد: در کنار هر یک از این مردان بزرگ، کوهی از استقامت و پایداری به نام «همسر» ایستاده است که همسری با این یادگاران بصیر، روایتی قدسی از عشقی آگاهانه و مجاهدتی خاموش به شمار می‌رود.

رضایی خاطرنشان کرد: بانوان ارجمند و صبورِ جانبازان بصیر، سال‌هاست زینب‌گونه زیسته‌اند؛ آنان تنها شریک زندگی این عزیزان نبوده‌اند، بلکه چشم روشن خانه، بال پرواز و تکیه‌گاه واقعی این مسیر پرافتخار بوده‌ه‌اند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران توفیقی بزرگ برای مجموعه بنیاد شهید است، بر تداوم آیین‌های تجلیل و تکریم از این اسوه‌های صبر و مقاومت در پایتخت تأکید کرد.