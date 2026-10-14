مدیرکل دفتر مشاوره خدمات روانشناختی سازمان بهزیستی کشور، گفت: بیش از ۱۵ هزار درمانگر در بیش از سه هزار مرکز مشاوره غیردولتی به مراجعه کنندگان خدمات ارائه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ابراهیم غفاری، توسعه خدمات تخصصی روان‌شناختی برای گروه‌های مختلف جامعه، از سالمندان و کودکان مبتلا به اوتیسم تا افراد درگیر اعتیاد‌های رفتاری و بیماران مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج، را از برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور برشمرد.

او افزود: تلاش ما در حوزه سالمندی، فعالیت درمانگرانی آشنا با مسائل و نیاز‌های روان‌شناختی سالمندان در مراکز ارائه خدمات است و برای ارائه خدمات تخصصی در حوزه پیشگیری از خودکشی، برنامه‌هایی برای آموزش و به‌کارگیری ۸۰ مسئول و ۲۰۰ درمانگر در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر مشاوره خدمات روانشناختی سازمان بهزیستی کشور افزود: در حوزه خدمات روان‌شناختی، دوره‌های آموزشی تخصصی برای ارتقای کیفیت مداخله های مشاوره‌ای به خانواده‌ها، مراقبان و کودکان مبتلا به اوتیسم برگزار می‌شود.

غفاری با بیان اینکه دبیرخانه کودکان اوتیسم در استان خراسان رضوی مستقر است، افزود: آموزش متخصصان برای ارائه خدمات متناسب با نیاز‌های این خانواده‌ها در همین چارچوب دنبال می‌شود.

او از همکاری با انجمن سرطان برای ارائه خدمات روان‌شناختی به افراد مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج خبر داد و گفت: شرایط خاص این بیماران، دریافت خدمات روان‌شناختی و حمایتی را ضروری می‌کند.

غفاری با اشاره به برنامه‌های ارائه خدمات مشاوره‌ای به افراد دارای معلولیت شنوایی افزود: درمانگرانی از سراسر کشور انتخاب شدند و آموزش زبان اشاره را در تهران گذراندند تا با همکاری شبکه ملی ناشنوایان، خدمات مشاوره‌ای مستقیم و بدون واسطه به افراد ناشنوا در استان‌های مختلف ارائه شود.

مدیرکل دفتر مشاوره خدمات روانشناختی سازمان بهزیستی کشور گفت: افزایش تنوع تخصص‌ها در مراکز مشاوره و فراهم کردن امکان ارجاع هدفمند افراد از سوی دستگاه‌هایی همچون نیروی انتظامی، قوه قضاییه و آموزش‌ و پرورش به مراکز تخصصی است.