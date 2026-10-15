به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین گفت‌وگو با مردم که از شبکه خبر پخش شد، بیان کرد: عرض سلام و شب‌بخیر دارم به همه ملت عزیزمان و به همه خانواده‌های ایرانی در این فصل زیبای پاییز. همین‌جا هم، چون فرصت صحبت کردن از دوربین با شما ملت عزیز را نداشتم، در مهرماه، فصل آغاز علم و دانش، تبریک می‌گویم به همه دانشجویان و دانش‌آموزان عزیز. حتماً روز‌های زیبایی برای همه آنهاست؛ بعد از یک مدت تعطیلی که امروز حضور پیدا می‌کنند در مدارس و در دانشگاه. ان‌شاءالله که همیشه کانون گرم خانواده شما برقرار باشد و سال تحصیلی موفقی را هم برای همه شما آرزو می‌کنم.

وی ادامه داد: پیشاپیش هم ولادت باسعادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها را عرض تبریک و تهنیت دارم، به‌ویژه به پرستاران زحمتکش و ایثارگر، برادران و خواهران خودم؛ به‌ویژه آنهایی که خوش درخشیدند، چه در دوران دفاع مقدس که در آغاز این ماه، هفته دفاع مقدس بود و چه در این دو جنگ تحمیلی اخیر، ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه، که انصافاً شجاعانه خدمت کردند و ایثارگرانه در میدان بودند.

رئیس مجلس مطرح کرد: این سوال حتما در ذهن مردم وجود دارد که چه کار کنیم دشمن دوباره به ما حمله نکند آیا اگر با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم و حتی با آنها به توافقی برسیم، سندی امضا کنیم، وعده بدهند و پای آن را امضا کنند؛ دیگر به ایران حمله نمی‌کنند؟ آیا این سند باعث بازدارندگی دشمن می‌شود، دست از تهدیدات و دست از اقدامات و عملیات بر می‌دارند؟ و حمله مجددی به ما نمی‌کنند.

وی تاکید کرد: بدون شک باید بگوییم، خیر، آنها در رفتار‌ها و در آخرین اقدامشان نشان داده‌اند که خلفه وعده می‌کنند و هرگز پای توافق و امضایشان نمی‌مانند.

آقای قالیباف گفت: اگر فکر کنیم ما فقط باید بجنگیم و تنش را بالا ببریم و از این طریق دشمن و آمریکا را خسته کنیم آیا از این طریق آنها دست از حمله مجدد و تهدید بر می‌دارند و پشیمان می‌شوند؟ آیا آنها از طمع و اهداف شان دست بر می‌دارند، قطعا اینگونه نیست، همان طور که آقای شهیدمان فرمودند آنها برای بلعیدن ایران آمده‌اند، آنها همیشه گفته‌اند در خلیج فارس منافع دارند تا دستیابی به اهداف و منافعشان اینجا می‌مانند همان زمان امام کبیرمان پاسخ دادند شما غلط کردید منافع دارید، منافع خلیج فارس برای مردم، ملت و دولت‌های این منطقه است.

وی اظهار داشت: دشمنی آمریکا با ایران بسیار عمیق است، آمریکا به دنبال منافع و زورگویی است و خوی استکباری و زورگویی به آنها باعث می‌شود بیشتر طمع بیشتر کنند و این خوی اجازه نمی‌دهد پا پس بکشند.

رئیس مجلس مطرح کرد: راه چاره چیست؟ همان طور که در یکی از نطق هایم در مجلس به این موضوع اشاره کرده‌ام هم برای جنگ آماده باشیم، هم جنگ کنیم و هم مذاکره کنیم تا بازدارندگی پایدار ایجاد کنیم به این معنا که آماده باشیم با دشمن زورگو بجنگیم و در میدان جنگ شجاعانه بجنگیم.

وی تاکید کرد: باید آنقدر قوی شویم تا آمریکا، دنیا و منطقه بفهمند نمی‌توانند به اهداف خود برسند؛ آن زمان به بازدارندگی پایدار می‌رسیم. بازدارندگی اینگونه ایجاد می‌شود که آنقدر قدرتمند باشیم و آن را به تمام بازیگران منطقه و جهان اثبات کرده باشیم تا کسی جرأت نکند به ما حمله کند. همانطور که در هشت سال دفاع مقدس با رژیم بعثی صدام جنگیدیم، البته هزینه دادیم، سختی کشیدیم، اما در نهایت برای چند دهه هیچ کس جرأت و مطع نکرد که به کشور عزیز ما ایران حمله کند.

رئیس مجلس گفت: هیچ کس نباید جرأت داشته باشد به ما حمله کند، هرکسی این فکر احمقانه به ذهنش رسید به تجربه نگاه کند و بداند ایران قدرتمند است و نمی‌تواند با ما پنجه در پنجه بندازد و جلوی ما بایستد. دشمن به غلط تصور کرد ما ضعیف شده‌ایم؛ دشمن در جنگ تحمیلی با مشاهده مقاومت تاریخی ملت ایران فهمیده اشتباه کرده است، اما هنوز امید‌هایی دارد که باید با قوی‌تر شد این امید‌ها را نا امید کنیم تا به بازدارندگی پایدار برسیم.

وی با بیان اینکه قوی شدن تنها و صرفا از بُعد نظامی نیست، ادامه داد: بازدارندگی متغیر‌هایی دارد که باید شناسایی شود، البته شناسایی و بررسی شده تا بازدارندگی فعال شود. طبیعتا اولویت مهم آن نظامی است؛ دیدیم قدرت آتش و قدرت آفند و دفاع هوایی بین جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر به شدت افزایش پیداکرد، موثرتر و پرحجم‌تر شد، در دفاع هوایی نسبت به قبل تفاوت جدی ایجاد شد و دشمن آسیب‌های جدی دید، در پهپاد‌ها و f ۳۵‌ها این تفاوت و اثر را مشاهده کردیم.

رئیس مجلس بیان کرد: در کنار جبهه مقاومت، باید به مولفه هایی، چون اشراف بر تنگه که شاهد آن هستیم توجه کنیم، همچنین به مولفه‌هایی از نوع مسائل انسجام ملی توجه شود و اینکه انسجام ملی با هسته سخت ۹۰ میلیونی، تاب آوری اجتماعی و اقتصادی، داشتن چشم انداز روشن از آینده از جمله موارد دیگری است که می‌تواند به شدت در مولفه‌ها و متغیر‌ها بازدارندگی اثرگذار باشد.

وی اظهار داشت: قوی شدن ایران را باید در ذهن دشمن تثبیت کنیم، ما هم باید قوی باشیم و بر این آن ایمان و باور داشته باشیم و از سوی دیگر دشمن هم باید احساس کند ما قوی هستیم، برای رسیدن به این هدف هم می‌جنگیم و هم مذاکره می‌کنیم.

آقای قالیباف تاکید کرد: باید در زمان لازم با تمام توان بجنگیم، هر فرصتی پیدا می‌کنیم آمادگی خودمان را بالا ببریم و هر وقتی در میدان به پیروزی نظامی رسیدیم باید درعرصه سیاسی ثبت و تثبیت کنیم و پیروزی را به سند شکست برای دشمن تبدیل کنیم و امتیاز‌هایی که لازم داریم برای قوی شدن بگیریم تا هم بتوانیم منافع کشور را حفظ کنیم و منابع را افزایش دهیم، زمان لازم بخریم تا قوی‌تر شویم. در مقابله چرخه جنگ، مذاکره و صلح معادله جدیدی می‌گذاریم، آن را تبدیل به چرخه جنگ، مذاکره و بازدارندگی می‌کنیم. این چرخه هر زمان قوی شود، جنگ به پایان می‌رسد، آن زمانی که تداوم داشته باشد ما را به نقطه بازدارندگی پایدار می‌رساند و این ضرورتی است که باید به آن توجه کنیم.

وی ادامه داد: چارچوب مفهومی که در تفاهمنامه دنبال کردیم ذیل همین راهبرد است. قبل از امضا تفاهمنامه، گفته‌ام آمریکایی‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند به همین دلیل تفاهمنامه را دو مرحله‌ای تنظیم کردیم چرا که به آنها عتماد نداشتیم. اول آمادگی را برای جنگ ایجاد کردیم، خوب جنگیدیم، به برتری راهبردی رسیدیم، بعد آمریکا را مجبور کردیم تفاهم را بپذیرد و سند شکستی برای آمریکا شد که به آنها تحمیل کردیم. امروز نخبگان آمریکا به این نکته اعتراف کردند.

رئیس مجلس افزود: زمانی که رئیس جمهور آمریکا تفاهمنامه را امضا کرد، همه دنیا گفتند ایران در این جنگ پیروز شده است، در حقیقت پیروزی در میدان را به ثبت رساندیم و از جهت حقوقی و سیاسی این پیروزی را تثبیت کردیم. همین برداشت عمومی باعث تقویت بازدارندگی ما شد در حقیقت تفاهم علاوه بر بازدارندگی به نیرو‌های نظامی کمک کرد که قوی‌تر شوند، تاب آوری اقتصادی شان بیشتر شود، حزب الله لبنان قوی‌تر شود، فرصت پیدا کنند. با این تفاهم فرصت و منابع کافی پیدا کردیم که مولفه‌های قدرت خودمان را قوی کنیم.

وی تاکید کرد: بنابراین وقتی می‌گویم هم می‌جنگیم وهم مذاکره می‌کنیم به این معنا نیست که جنگ بی پایان می‌کنیم یا مذاکره همیشگی می‌کنیم، بلکه منظورمان این است جنگی می‌کنیم تا دشمن را مستاصل کرده تا مجبور شود به خواسته‌های به حق ملت ما تن بدهد. اگر تن نداد، شکست را بپذیرد و امتیازاتی بدهد تا بتوانیم مجددا قدرت بازدارندگی خودمان را بالا ببریم، قوی‌تر شویم.

رئیس مجلس بیان کرد: باید همیشه به موقع آماده باشیم که بجنگیم و هم به موقع مذاکره کنیم، مذاکره و جنگ هر دو برای رسیدن به بازدارندگی ابزار هستند و تنها راه دور کردن تهدید از کشور رسیدن به بازدارندگی پایدار است.

آقای قالیباف بیان کرد: درباره پیشنهادی که ارائه شده می‌گویم، قبلا گفتیم و باز هم می‌گوییم رئیس جمهور آمریکا تعهداتی داده و آن را نقض کرده؛ عهد شکنی کرده است آمریکا باید تنبیه شود، آمریکا باید تغییر رفتار بدهد، شیرفهم شود که باید با ملت ایران کنار بیاید و خواسته‌های به حق ملت ایران را بپذیرد.

رئیس مجلس اظهار داشت: ملت عزیز ما نیازمند وحدت کلمه هستیم، حول محور عمود خیمه انقلاب یعنی رهبری معظم انقلاب، نیازمند انسجام اجتماعی حداکثری هستیم، این‌ها برای ما حیاتی است، اگر بتوانیم در همه میدان‌ها یعنی نظامی، خدمت، مخصوصا معیشت که همه ما باید دولت را در این مسیر کمک کنیم، حرکت کنیم و در میدان دیپلماسی چهره کار‌ها را به گونه‌ای جلو ببریم تا بتوانیم سختی که مردم تحمل می‌شود به روز‌های شیرین و آینده‌ای روشن و امیدوار تبدیل کنیم.