مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: در راستای حمایت از دامداران مناطق محروم و ارتقای سطح بهداشت و سلامت دام و طیور، خدمات رایگان دامپزشکی در بخش شاهیوند شهرستان چگنی ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شفیعیان گفت: طرح خدمات‌رسانی دامپزشکی در مناطق محروم بخش شاهیوند شهرستان چگنی اجرا شد.

وی افزود: در این طرح، کارشناسان دامپزشکی با حضور در مناطق هدف، خدمات مختلفی از جمله واکسیناسیون دام و طیور، سمپاشی، برگزاری کلاس‌های آموزشی برای دامداران و معاینه و ویزیت رایگان دام‌ها را ارائه کردند.

مدیرکل دامپزشکی لرستان، هدف از اجرای این طرح را، پیشگیری از شیوع بیماری‌های دامی، ارتقای سطح بهداشت و سلامت دام و طیور، افزایش آگاهی دامداران و حمایت از معیشت روستائیان و تولیدکنندگان بخش دامپروری است.

شفیعیان گفت: ارائه خدمات دامپزشکی در مناطق محروم، نقش مهمی در حفظ سرمایه‌های دامی، تأمین امنیت غذایی و حمایت از تولید پایدار در مناطق روستایی دارد.