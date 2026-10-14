مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی لرستان از آزادی ۱۸ زندانی استان با مشارکت ستاد دیه و باشگاه پرسپولیس خبرداد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون زمینه بازگشت ده‌ها زندانی به آغوش خانواده فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عبدالمجید کشوری امروز در آیین آزادی ۱۸ زندانی استان که با حضور نمایندگان و عوامل باشگاه پرسپولیس برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان شهریور، زمینه آزادی ۹۹ زندانی از زندان‌های استان فراهم شده است.

وی ادامه داد: برای آزادی این افراد، ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از محل منابع ستاد دیه و کمک‌های مردمی اختصاص یافته است.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی لرستان با اشاره به راهکار‌های مختلف برای آزادی زندانیان افزود: آزادی این افراد صرفاً به تأمین منابع مالی محدود نبوده و بهره‌مندی از ارفاقات قانونی، پیگیری‌های مددکاری و جلب رضایت شکات نیز در تحقق این امر نقش داشته است.

کشوری همچنین از آزادی ۱۸ زندانی دیگر در قالب این برنامه خبر داد و بیان کرد: برای آزادی این تعداد زندانی، دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با همکاری ستاد دیه و مشارکت باشگاه پرسپولیس تأمین شده است.

پویش «مهر سرخ» باشگاه پرسپولیس از آذرماه سال گذشته با تمرکز بر یاری‌رسانی به زندانیان جرائم مالی غیرعمد و با مشارکت هواداران و خیران آغاز شده و پیش از این نیز هم‌زمان با سفر‌های ورزشی تیم به شهر‌های مختلف، اقدامات مشابهی را به سرانجام رسانده است.