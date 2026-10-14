به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم روز جهانی عصای سفید با حضور جمعی از نابینایان و کم‌بینایان استان در سالن شهید آوینی برگزار شد.

رئیس سازمان بهزیستی استان در این مراسم گفت: در حال حاضر حدود چهار هزار نفر نابینا و کم‌بینا در استان شناسایی شده‌اند و از خدمات سازمان بهزیستی استفاده می‌کنند.

حجت‌الله محمدزاده با اشاره به اقدامات پیشگیرانه سازمان بهزیستی افزود: سال گذشته ۶۸ هزار کودک در طرح غربالگری و معاینه رایگان چشم، شرکت کردند که هدف از اجرای این طرح، پیشگیری از نابینایی و کم‌بینایی است.

وی با اشاره به حمایت‌های سازمان بهزیستی از اشتغال نابینایان و کم‌بینایان افزود: بر اساس طرح‌های ارائه‌شده، دارندگان مدرک فنی‌وحرفه‌ای و پروانه کسب می‌توانند برای ایجاد یا ارتقای شغل خود تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.

رئیس سازمان بهزیستی استان همچنین خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۵۰ کیلومتر از فضا‌های شهری قم برای استفاده نابینایان و کم‌بینایان مناسب‌سازی شده است.

در پایان این مراسم، از جمعی از نخبگان نابینا و کم‌بینا در حوزه‌های مختلف تجلیل شد.