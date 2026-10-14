معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: اندیشه و شعر حافظ با ترویج امید، همبستگی اجتماعی و مقابله با ریاکاری و تفرقه می‌تواند در عبور جامعه از دشواری‌های روزگار نقش‌آفرین باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سعید پورعلی در آیین بزرگداشت حافظ با عنوان بر آستان جانان، با طرح این پرسش که چرا ایرانیان در روز‌های دشوار همچنان به حافظ پناه می‌برند، اظهار کرد: ماندگاری حافظ را باید در توانایی او برای تبدیل تجربه‌های تاریخی، رنج‌های انسانی و ناامنی‌های اجتماعی به زبان ماندگار جست‌و‌جو کرد.

وی با اشاره به فشار‌های اقتصادی، تحریم و تهدید‌های خارجی افزود: در شرایطی که جامعه با دشواری‌های معیشتی و فشار‌های روانی مواجه است، میراث ادبی و فرهنگی ایران می‌تواند در تقویت اراده جمعی، حفظ پیوند‌های اجتماعی و مقابله با ناامیدی موثر باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت فاصله گرفتن از نگاه صرفا تشریفاتی به حافظ بیان کرد: این شاعر بزرگ تنها متعلق به گذشته نیست، بلکه اندیشه و آثار او از پشتوانه‌های فرهنگی جامعه ایران به شمار می‌رود و می‌تواند در روزگار بحران نیز راهگشای فهم شرایط و تقویت روحیه جمعی باشد.

پورعلی ادامه داد: هویت ایران تنها بر جغرافیا و مرز‌های سیاسی استوار نیست، بلکه زبان فارسی، اندیشه، حکمت و میراث فرهنگی از مهم‌ترین عوامل تداوم هویت ایرانی در گذر قرن‌ها بوده‌اند.

وی محور‌های امید فعال در برابر ناامیدی، همبستگی اجتماعی و مقابله با تفرقه و ریاکاری، و شجاعت و پایداری در مسیر صیانت از ارزش‌ها و منافع ملی را از مهم‌ترین زمینه‌های بازخوانی اندیشه حافظ برای جامعه امروز دانست.

پورعلی با اشاره به اهمیت امید در شرایط بحران اظهار کرد: جامعه برای عبور از دشواری‌ها به امیدی فعال و مبتنی بر درک تاریخی نیاز دارد که به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست، بلکه بر گذرا بودن سختی‌ها و امکان تغییر شرایط استوار است.

وی با استناد به غزل مشهور حافظ با مطلع «رسید مژده که ایام غم نخواهند ماند» و بیت «یوسف گم‌گشته بازآید به کنعان غم مخور» افزود: شعر حافظ ظرفیت قابل توجهی برای بازآفرینی امید و تقویت روحیه پایداری دارد و یادآور می‌شود که هیچ وضعیت دشواری همیشگی نیست.

معاون استاندار لرستان تاکید کرد: حفظ امید، خردورزی و استقامت می‌تواند به جامعه در عبور از دوره‌های پرتنش کمک کند و در شرایط فشار‌های اقتصادی و روانی، برای حفظ اعتماد اجتماعی اهمیت بیشتری دارد.

پورعلی با اشاره به جایگاه مدارا و مروت در شعر حافظ گفت: حفظ پیوند‌های اجتماعی، احترام به دیگران و حمایت از نیازمندان از آموزه‌هایی است که می‌توان در اندیشه این شاعر برای زندگی جمعی امروز مورد توجه قرار داد.

وی با یادآوری بیت «آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا» افزود: جامعه‌ای که در آن مروت با هم‌وطنان، حمایت از افراد آسیب‌پذیر و پرهیز از رفتار‌های تفرقه‌افکنانه به یک اصل تبدیل شود، ظرفیت بیشتری برای عبور از فشار‌ها و حفظ انسجام اجتماعی خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به نقد ریاکاری در شعر حافظ بیان کرد: این موضوع از مضامین برجسته آثار این شاعر است و همچنان در بررسی مسائل اخلاقی و اجتماعی جامعه معاصر اهمیت دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با تاکید بر وجوه مختلف اندیشه حافظ اظهار کرد: نباید این شاعر را صرفا شاعری عافیت‌طلب و گوشه‌نشین دانست، چراکه در شعر او پایداری در برابر دشواری‌ها و حرکت در مسیر هدف نیز جایگاه مهمی دارد.

پورعلی با اشاره به بیت «شب تاریک و موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها» افزود: این نگاه، دشواری مسیر‌های بزرگ و ضرورت درک شرایط پرمخاطره را یادآوری می‌کند و شعر حافظ را به زبانی برای بیان تجربه ایستادگی و پایبندی به آرمان‌ها تبدیل می‌سازد.

وی، زبان فارسی و میراث ادبی ایران را از سرمایه‌های ماندگار هویت ملی دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت فرهنگی برای تقویت امید، همبستگی و پایداری جامعه تاکید کرد.