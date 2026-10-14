فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی، درگذشت مرحومه فاطمه فلکیان، معروف به ننه عصمت را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام سردار اسماعیل قاآنی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت بانوی مومن، صالح، مجاهد و الگوی صبر، ایثار و پایداری، مرحومه فاطمه فلکیان، «ننه عصمت» عزیز و مهربان را به محضر حضرت ولی‌ عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی)، ملت شریف و مبعوث شده ایران، خانواده محترم ایشان، مردم شهیدپرور یزد، رزمندگان و پیشکسوتان ۸ سال دفاع مقدس، مدافعان حرم و همه مجاهدان جبهه مقاومت، تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

ننه عصمت، تنها یک مادر یزدی نبود؛ او گرمای دست و آغوش مادری را با دستکش‌های بافت دست‌های خود در سرمای طاقت‌فرسای جبهه‌های نبرد با ارتش بعثی و سپس مصاف با داعش و تروریست‌های تکفیری در اردوگاه مدافعان حرم به رزمندگان می‌رساند و به حس و جان آنان مقابل دشمن، عظمت می‌بخشید.

نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، افتخار می‌کند که پشتوانه آن دعای مادرانی است که از خانه، جبهه را تقویت می‌کنند.

بانوان ایران اسلامی! شما سربازان سنگر ایمان و عفت هستید؛ ما در میدان مقاومت، شما در خانه‌ها، هر دو یک جبهه‌ایم. این پیوند، راز شکست‌ناپذیری امت اسلامی است. خانه‌ای که با ایمان، حجاب، عفت، تربیت و صبر اداره شود، سنگر مقدم جبهه مقاومت است.

از درگاه خداوند متعال برای این بانوی جلیل القدر، علو درجات، همجواری با حضرت فاطمه زهرا (سلام‌ الله علیها) و برای بازماندگان او، صبر، شکیبایی و سکینه قلبی، مسئلت دارم.

سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی