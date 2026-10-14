به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سومین دوره مسابقات گوهر تراشی با شرکت ۹۲ نفر از گوهرتراشان از استان‌های مختلف کشور به میزبانی قم برگزار شد.

مدیر کل سازمان فنی و حرفه‌ای استان با اشاره به اینکه این دوره از مسابقات در ۴ رشته برگزار می‌شود گفت: شرکت کنندگان در این مسابقات به مدت دو روز با یکدیگر رقابت می‌کنند.

حجت الاسلام سید محمود عرب با اشاره به اینکه قم به عنوان شهر انگشتر ظرفیت بالایی برای اشتغالزایی در این زمینه دارد افزود: در استان قم در حال حاضر هزار و چهارصد کارگاه در زمینه گوهرسنگ فعالیت می‌کنند.