به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر طرح ملی حفاظت لایه اُزن سازمان حفاظت محیط زیست گفت: لایه اُزن با جذب بخش عمده پرتو‌های فرابنفش خورشید، از حیات روی زمین محافظت می‌کند، به همین دلیل کنترل و کاهش انتشار مواد مخرب این لایه، از مهم‌ترین اهداف توافق‌های بین‌المللی زیست‌محیطی است.

حسین شاهباز افزود: در ایران حفاظت از لایه اُزن با اقداماتی همچون خروج حدود ۱۰ هزار تن گاز مخرب از چرخه مصرف، انتقال فناوری به هزار و ۴۵۰ واحد صنعتی و آموزش حدود ۱۰ هزار نفر دنبال شده است؛ اقداماتی که در مسیر اجرای تعهدات پروتکل مونترال و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی ادامه دارد.

کامران فرمانپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان هم گفت: در لرستان پایش واحد‌های سردخانه‌ای، بسته‌بندی و تولید تجهیزات سرمایشی با هدف کنترل گاز‌های مخرب لایه اُزن در دستور کار محیط‌زیست قرار دارد.