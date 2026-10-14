نخستین نشست از سلسله‌نشست‌های بازخوانی نامه‌های امام شهید انقلاب اسلامی به نسل جوان جهان غرب، با محوریت بررسی روایت‌های رسانه‌ای، شناخت مستقیم اسلام و گفت‌وگوی بین‌فرهنگی در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نخستین نشست از سلسله‌نشست‌های بازخوانی نامه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی به جوانان غرب، با محوریت بررسی روایت‌های رسانه‌ای، شناخت مستقیم اسلام و گفت‌وگوی بین‌فرهنگی در قم برگزار شد.

«جوانان اروپا و آمریکا؛ از اسلام‌هراسی تا جست‌وجوی حقیقت»، «شناخت بی‌واسطه اسلام»، «رجوع به منابع اصیل» و «مسیر‌های دستیابی به شناخت درست از اسلام» از مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود که با حضور اندیشمندان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رهبر شهید انقلاب سه نامه به جوانان غرب در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۴۰۳ نوشتند و از آنان خواستند درباره اسلام واقعی و اصیل تحقیق و مطالعه کنند.

همایش بین‌المللی بررسی و تحلیل نامه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی به جوانان غرب، بهمن‌ماه امسال در تهران و چند کشور جهان برگزار می‌شود.