به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، طهمورث لاهوتی اشکوری امروز ۲۲ مهرماه در سفر به بروجرد و نشست با فعالان اقتصادی این شهرستان بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و حمایتی برای تقویت تولید بیان کرد: صندوق‌های حمایتی و ابزار‌های تامین مالی می‌توانند به واحد‌های صنعتی، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط در عبور از مشکلات نقدینگی و تامین منابع مورد نیاز کمک کنند.

وی در ادامه بیان کرد: تمرکز حدود ۳۵ درصد از ظرفیت صنعتی لرستان در بروجرد، در کنار روحیه مشارکت و همکاری فعالان اقتصادی این شهرستان، ظرفیتی ارزشمند است که مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را برای حمایت بیشتر از صنعت و تولید افزایش می‌دهد.

معاون وزیر صمت با اشاره به محدودیت‌های انرژی در کشور افزود: در شرایطی که محدودیت‌های برق و انرژی بر فعالیت شهرک‌های صنعتی تاثیر گذاشته و دولت پیگیری کرده تا مدت قطعی برق واحد‌های صنعتی به یک روز کاهش یابد؛ با این حال دستگاه‌های خدمات‌رسان باید مطابق قانون به وظایف خود عمل کنند و از افزایش بار مشکلات بر دوش صنعتگران بپرهیزند.

لاهوتی همچنین باید از ظرفیت مصوبات سفر‌های مسئولان برای تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی و حمایت از فعالیت واحد‌های تولیدی استفاده شود، اضافه کرد: منطقه ویژه اقتصادی نباید با همان رویکرد و محدودیت‌های شهرک صنعتی اداره شود؛ هدف از ایجاد این مناطق، تسهیل سرمایه‌گذاری، کمک به توسعه اقتصادی و حمایت از فعالیت‌های تولیدی است، از این رو، مسائل فنی و اجرایی مطرح‌شده درباره منطقه ویژه باید با جدیت پیگیری و برای رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام شود.

وی با استقبال از پیشنهاد ایجاد شهرک صنعتی غیردولتی در بروجرد ادامه داد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ایجاد شهرک‌های صنعتی غیردولتی مورد استقبال سازمان است و سازوکار‌های صدور مجوز در این زمینه تسهیل شده که در این چارچوب، سازمان نقش نظارتی دارد و متقاضیان می‌توانند با رعایت ضوابط و شرایط قانونی، فرآیند دریافت مجوز را دنبال کنند.

معاون وزیر صمت در ادامه به ضرورت تامین خدمات درمانی و امدادی برای کارگران شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در این حوزه را ندارد، اما می‌تواند زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌هایی مانند اورژانس و جمعیت هلال احمر را فراهم کند.

لاهوتی افزود: یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای ایجاد و تجهیز مراکز درمانگاهی در شهرک‌های صنعتی اعلام آمادگی کرده است و می‌توان با بررسی نیاز‌های بروجرد، دعوت از سرمایه‌گذاران و استفاده از ظرفیت‌های داخلی استان، زمینه راه‌اندازی مرکز درمانی مورد نیاز صنعتگران را فراهم کرد.

رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تاکید کرد: مطالبات فعالان اقتصادی باید به‌صورت مشخص و دسته‌بندی‌شده تدوین و در قالب مکاتبات رسمی پیگیری شود تا ضمن تعیین اولویت‌ها، موانع اجرایی و قانونی برطرف شده و نتیجه اقدامات برای تولیدکنندگان ملموس باشد.