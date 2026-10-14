کاروان ۲۵ نفره دوچرخه‌سواران ترکیه‌ای که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب راهی ایران شده‌اند، پس از عبور از شهر‌های مختلف کشور، امروز وارد قم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کاروان ۲۵ نفره دوچرخه‌سواران ترکیه‌ای که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب راهی ایران شده‌اند، پس از عبور از شهر‌های مختلف کشور، امروز وارد قم شدند.

اعضای این کاروان با عنوان «میناب» و با پیام دوستی، همدلی و همبستگی با ملت ایران، مسیر خود را به سوی جنوب کشور ادامه می‌دهند تا یاد دانش‌آموزان و معلمان شهید مدرسه شجره طیبه را گرامی بدارند.

قرار است این کاروان در روز‌های ۲۷ و ۲۸ مهرماه، با حضور در گلزار شهدای میناب، به دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه ادای احترام کند و با این حرکت نمادین، پیام همدلی و همراهی خود را با خانواده‌های شهدا و مردم ایران به نمایش بگذارد.



