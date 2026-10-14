\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c\u200c\u062a\u06cc\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0648\u0645 \u06af\u0686\u0633\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0644\u06cc\u06af \u0631\u0628\u0627\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0646\u06af\u062c\u0648 \u0622\u0632\u0627\u062f\u060c \u062c\u0648\u0627\u0632 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0645\u0633\u0642\u0637 \u0639\u0645\u0627\u0646 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f6 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u0622\u0648\u0631\u062f.\n\n \n