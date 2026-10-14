پخش زنده
امروز: -
استاندار قم با اشاره به واگذاری نزدیک به ۱۵ هزار قطعه زمین برای طرح جوانی جمعیت از رتبه نخست قم در این زمینه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم در جلسه ستاد جوانی جمعیت با اشاره به عملکرد استان در حوزه جمعیت گفت: در استان قم در موضوع جمعیت، نسبت به کشور فعالیتهای بهتری انجام شده است؛ از جمله مسکن و واگذاری زمین برای این موضوع است که نزدیک به ۱۵ هزار قطعه زمین برای طرح جوانی جمعیت واگذار شده و استان در این زمینه در جایگاه اول کشور قرار دارد.
اکبر بهنام جو با اشاره به مطالعات صورت گرفته در خصوص علت عدم تمایل برخی خانوادهها به فرزندآوری گفت: در این پیمایش آماری، هم مباحث اقتصادی و هم فرهنگی مطرح است و ما میتوانیم بخشی از مسائل اقتصادی را بویژه در محیطهای اداری حل کنیم و در مباحث فرهنگی و ایجابی نیز قطعاً میتوانیم گامهای اساسی برداریم.
معاون راهبری و امور استانهای دبیرخانه ستاد ملی جمعیت هم در این نشست با اشاره به نظرسنجیهای صورت گرفته که سال گذشته منتشر شدگفت: در این پیمایش، حدود ۸۰ درصد پاسخدهندگان مسائل اقتصادی را اولویت نخست دانستهاند؛ با این حال، ما معتقدیم اقتصاد اگرچه شرط لازم برای ازدواج و فرزندآوری است، اما به هیچ وجه شرط کافی نیست.