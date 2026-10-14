به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم در جلسه ستاد جوانی جمعیت با اشاره به عملکرد استان در حوزه جمعیت گفت: در استان قم در موضوع جمعیت، نسبت به کشور فعالیت‌های بهتری انجام شده است؛ از جمله مسکن و واگذاری زمین برای این موضوع است که نزدیک به ۱۵ هزار قطعه زمین برای طرح جوانی جمعیت واگذار شده و استان در این زمینه در جایگاه اول کشور قرار دارد.

اکبر بهنام جو با اشاره به مطالعات صورت گرفته در خصوص علت عدم تمایل برخی خانواده‌ها به فرزندآوری گفت: در این پیمایش آماری، هم مباحث اقتصادی و هم فرهنگی مطرح است و ما می‌توانیم بخشی از مسائل اقتصادی را بویژه در محیط‌های اداری حل کنیم و در مباحث فرهنگی و ایجابی نیز قطعاً می‌توانیم گام‌های اساسی برداریم.

معاون راهبری و امور استان‌های دبیرخانه ستاد ملی جمعیت هم در این نشست با اشاره به نظرسنجی‌های صورت گرفته که سال گذشته منتشر شدگفت: در این پیمایش، حدود ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان مسائل اقتصادی را اولویت نخست دانسته‌اند؛ با این حال، ما معتقدیم اقتصاد اگرچه شرط لازم برای ازدواج و فرزندآوری است، اما به هیچ وجه شرط کافی نیست.

سعید زارع افزود: شرط کافی، پرداختن به مسائل فرهنگی است. ما نیازمند فرهنگ‌سازی، آموزش و آگاهی‌بخشی به جامعه هستیم. متأسفانه در بسیاری از استان‌ها، عدم‌آگاهی مردم از قوانین و بی‌اطلاعی از ابعاد بحران جوانی جمعیت مشهود است.