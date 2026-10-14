اوقات شرعی ۲۳ مهر ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۴ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۵۹ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۱۸ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و یک دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۴۴ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و یک دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۲ دقیقه

ذکر روز پنجشنبه:

۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک الحق المبین

حدیث روز:

امام باقر علیه السلام فرمود: جَاهِد هَوَاکَ کَمَا تُجَاهِدُ عَدُوَّک.

با هوای نفسانی خود مبارزه کن همانگونه که با دشمنت مبارزه می‌کنی. (عیون اخبار الرضا، ص ۵۱)

احکام شرعی:

سوال) پول گرفتن در ازاى خون دادن

سوال) آيا انسان مى‌تواند در قبال گرفتن پول به نيازمندى خون بدهد يا خير؟

جواب) پول گرفتن براى اينکه حاضر مى‌شود خون بدهد، اشکال ندارد. (استفتائات مقام معظم رهبری)