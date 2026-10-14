به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مقرر شد طرح آب رسانی سادات محمودی تا پیش از آغاز فصل گرما در سال ۱۴۰۶ به بهره برداری برسد.

محمد بهرامی نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید از روند پیشرفت طرح آب‌رسانی به دهستان سادات محمودی که با حضور فرماندار شهرستان دنا، بخشدار پاتاوه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، بسیج سازندگی و پیمانکار پروژه انجام شد، ضمن بررسی موانع موجود، بر لزوم اتمام هرچه سریع‌تر این طرح تأکید کرد.