\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u0645\u0631\u06a9\u0632\u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646\u061b \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f3:\u06f0\u06f0 \u062f\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0646\u0641\u062a \u0648\u0627\u0642\u0639 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u06a9 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u0646\u062a\u0638\u0631\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0