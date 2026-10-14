

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در چهارشنبه ۲۲ مهر به این شرح است:



سلام بینندگان و شنوندگان عزیز. در دویست و بیست و نهمین روز جنگِ تحمیلی سوم، یه جلوه دیگه از شکست راهبرد نظامی و امنیتی آمریکا در منطقه رو به عنوان نقطه آغاز ِمقدمه تحلیلی خبر ۲۱ امشب در نظر گرفتیم؛ شکست‌های متوالی عربستان از نیرو‌های مسلح یمن. اما اینکه ارتباطش با شکستِ آمریکا چیه؟ این رو روزنامه فایننشال تایمز در یه مقاله تحلیلی توضیح داده، به گزارش این روزنامه، عربستان سعودی در سالیان گذشته صد‌ها میلیارد دلار برای خرید سلاح‌های آمریکایی؛ از موشک‌های رهگیرِ تاد و پاتریوت گرفته تا جنگنده‌های اف ۱۵ هزینه کرده تا شاید این سلاحهایِ آمریکایی، مثل یه کلاه ایمنی برای عربستان، عمل کنن، اما غافل از اینکه از نمد آمریکا کلاهی براش در نمیومده، چون آمریکا بعد از حمله به ایران، کشور‌های خلیج فارس از جمله عربستان رو مجبور کرد ذخایر موشکهایِ رهگیر رو برای دفاع از پایگاههایِ آمریکا در برابر موشک‌ها و پهپادهایِ ایران مصرف کنن؛ اما هم موشک‌های ایران به اهدافشون رسیدن، هم با کم شدن ذخایر رهگیرهایِ آمریکایی، سرِ عربستان بی کلاه مونده؛ اینجاست که بعد از اصابت هر موشک و پهپادِ یمنی به مواضع عربستان، به ویژه به تأسیساتِ نفتی ِاین کشور و ناتوانی ِعربستان در رهگیری اونها؛ یه بار دیگه شکست راهبردِ نظامی آمریکا و غیرقابل اعتماد بودنِ اون به دنیا ثابت شده.

به گزارش بلومبرگ، اصابت هر موشکِ یمنی به عربستان، همزمان با ادامهِ برخورد ایران با کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز، لرزه تازه‌ای به تن بازارای ِجهانیِ نفت انداخته، طبق آماری که فایننشال تایمز منتشر کرده، در دو هفته گذشته حداقل ۲۴ کشتی متخلف، مورد حمله نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتن که نشون میده، ایران داره توانمندی هایِ ضدکشتی رو توسعه میده، حتما در خبر‌ها دیدید که در آخرین برخورد قاطعانه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با کشتیهایِ متخلف در تنگه هرمز، یک کشتی کانتینر بر ِمتخلف با ۲۵۰۰ کانتینر در جنوب تنگه هرمز غرق شد.حالا رئیس جمهور متوهم آمریکا که مدعی بود با احداثِ چند تا خط لوله، میشه مسیر جایگزینی برای تنگه هرمز ایجاد کرد، باید به دنیا پاسخ بده که.. آیا کانتینر رو هم میشه با خط لوله منتقل کرد؟ آثار این حوادث بر بازارهایِ بین المللی و جیبِ آمریکایی‌ها اونقدر شدید بوده که کامالا هریس؛ معاون رئیس جمهورِ سابق آمریکا نوشته؛ این موضوع مردم آمریکا رو خسته کرده از اینکه مجبور باشن بین خرید بنزین و مواد غذایی یکی رو انتخاب کنن.

چون هر دو به خاطر جنگ دونالد ترامپ در ایران بیش از حد گرون شدن، همه اینها در کنار هم، فشار‌های سیاسی به ترامپ رو به خاطرِ نزدیکی به انتخاباتِ میان دوره‌ای آمریکا به شدت افزایش داده تا حدی که به گزارش رسانه‌های آمریکایی؛ مثل واشنگتن پست و نیوزنِیشِن، ترامپ در دو هفته گذشته بیشتر از ۱۵ هزار مایل برای شرکت در ۱۰ تجمع انتخاباتیِ مختلف در آمریکا سفر کرده، هرچند ترامپ همچنان ادعا میکنه که انتخابات براش اهمیتی نداره، و به تهدید ایران ادامه میده؛ تهدیداتی که سخنگوی سپاه اون‌ها رو در جهت تلاش‌های دولت ترامپ برای کسب یک دستاورد، پیش از انتخابات آمریکا دونسته و با تأکید بر دستیابی ایران به سلاح‌های پیشرفته‌تر نسبت به جنگِ ۴۰ روزه، هشدار داده در صورت هرگونه تجاوز، ایران برای یه پاسخ خیلی دردناک کاملا آماده است. حالا این گوی و این میدان؛ انتخاب با رئیس جمهور آمریکاست که حماقت کنه و با تجاوزِ مجدد به ایران، پاسخ‌های جدید و دردناک‌تر رو که منجر به خِفت و خواری بیشتر اون در دنیا میشه تجربه کنه، یا به خواسته‌های ایران برای پایان دادن به این جنگ غیرقانونی، تن بده.



نویسنده: رقیه هویدا