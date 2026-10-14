به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، دفتر مطبوعاتی واتیکان اعلام کرد: پاپ لئو چهاردهم پس از انجام یک عمل جراحی موفقیت‌آمیز و بدون عارضه روی ریه، نخستین شب خود را در بیمارستان جملی رم به آرامی سپری کرد؛ این دفتر افزود: اطلاعات تکمیلی در ادامه روز ارائه خواهد شد.

پاپ لئو چهاردهم در بیمارستان جملی تحت عمل جراحی قرار گرفت که طی آن پزشکان بخش پایینی ریه راست او را برداشتند. در بیانیه‌ای که عصر سه‌شنبه از سوی دفتر مطبوعاتی کلیسای مقدس از دکتر لوئیجی کاربون و پروفسور استفانو مارگاریتورا، رئیس جراحی قفسه سینه در بیمارستان که این عمل را به همراه تیم پزشکی انجام دادند، منتشر شد، آمده است جراحان لوب پایینی ریه راست پاپ را برداشتند.

در این بیانیه آمده است: برای اطمینان از برداشتن کامل، لوب پایینی ریه راست با استفاده از تکنیک ویدیویی برداشته شد. بافت‌های بررسی شده در طول عمل، تشخیص مشکوک از آزمایش‌های انجام شده قبلی را تأیید کرد.