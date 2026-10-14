به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، تیم فوتبال گل‌گهر ایران در چارچوب دومین دیدار خود در رقابت‌های سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (چهارشنبه، ۲۲ مهر) در عمان به مصاف المحرق بحرین رفت که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود المحرق به پایان رسید.

گل‌گهر در بازی نخست خود با نتیجه صفر بر صفر برابر الجزیره امارات متوقف شده بود. در دیگر بازی این گروه الجزیره امارات برابر آرکاداغ ترکمنستان به تساوی یک بر یک رضایت داد. گل‌گهر با یک امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارد.

گل‌گهر پس از سفری طولانی خود را به عمان رساند تا در این بازی شرکت کند. مهم‌ترین موقعیت این بازی در دقیقه ۲۵ رخ داد، جایی که ضربه روی پای لوئی بن حسین از سمت راست محوطه جریمه به تیرک برخورد کرد و راهی به دروازه المحرق پیدا نکرد.

در اوایل نیمه دوم برخوردی در محوطه جریمه گل‌گهر رخ داد که داور اعلام پنالتی به سود المحرق کرد. این توپ توسط آرتور رزنده در دقیقه ۴۸ وارد دروازه محمدرضا اخباری شد.

عرفان معصومی از گل‌گهر در دقیقه ۵۵ با دریافت کارت زرد دوم خود از زمین مسابقه اخراج شد تا کار بیش از پیش برای شاگردان مهدی رحمتی دشوار شود.

در دقیقه ۸۰ گل‌گهر صاحب کرنر شد که توپ ارسالی با ضربه سر بازیکنان این تیم همراه بود، اما واکنش تماشایی دروازه‌بان المحرق مانع از گلزنی نماینده ایران شد.

فاکندو توبارس در دقیقه ۴+۹۰ روی ضد حمله المحرق صاحب توپ شد و با یک شوت از پشت محوطه جریمه دروازه گل‌گهر را برای دومین بار باز کرد.

ترکیب گل‌گهر: محمدضا اخباری، میلاد کر (مسیح زاهدی ۵۸)، احسان حسینی، مجتبی نجاریان (سیامک نعمتی ۶۸)، پدرام قاضی‌پور، مهدی گودرزی (امین کاظمیان ۷۸)، عرفان معصومی، علیرضا علیزاده، بن لووی حسین، محمدرضا عباسی (محمد علی نژاد ۶۹) و مجید علیاری (امید عالیشاه ۷۸).