معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با تجلیل از ۳۳ جانباز بصیر استان و صبر و حوصله خانواده‌های آنها، گفت: فرهنگ ایثار و شهادت نرم‌افزار قدرت بازدارندگی و جوهره بقای نظام در برابر تلاطم‌های جهانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،بهرام سلیمانی در آیین تجلیل از ۳۳ جانباز بصیر کرمانشاه به مناسبت روز جهانی عصای سفید در سرسرای کوثر بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، افزود: روز جهانی عصای سپید هنگامی که با مجاهدت فی‌سبیل‌الله پیوند می‌خورد مفهومی قدسی می‌یابد؛ این ابزار در دستان جانبازان بصیر، پرچم سرفرازی، سند حقانیت و تندیس شرافت ملت ایران است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه همچنین با ارج نهادن به فداکاری همسران، مادران و فرزندان جانبازان بصیر بیان کرد: بار سنگین جانبازی و مراقبت از این عزیزان بر دوش همسران فداکاری است که نماد عینی صبوری و وفاداری زینبی هستند و مسئولان و جامعه همواره قدردان این ایثار خاموش و ماندگار خواهند بود.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه ممتاز کرمانشاه در تاریخ حماسه و مقاومت بیان کرد: همان‌گونه که رهبر معظم شهید انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بر جایگاه بی‌بدیل این خطه تأکید داشته‌اند، کرمانشاه همواره سینه ستبر، چهره زیبای ایران اسلامی و خط مقدم پایداری بوده است. سلیمانی اظهار کرد: دفاع مقدس از مرزهای قصرشیرین و نفت‌شهر در استان کرمانشاه آغاز و دفتر افتخارات آن نیز با پیروزی در عملیات مرصاد در همین دیار بسته شد؛ از این‌رو امنیت پایدار کنونی، رونق مبادلات مرزی و میزبانی از بیش از ۶۰ درصد زائران اربعین حسینی، ثمره نثار نور چشم و قطره‌قطره خون ایثارگرانی است که زیربنای امنیت میهن را بتن‌ریزی و تثبیت کردند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه در ادامه ترویج و نشر فرهنگ ایثار و شهادت را نیاز راهبردی امروز جامعه دانست و افزود: فرهنگ ایثار و شهادت جوهره بقای ملی و سد مستحکم دفاعی کشور در برابر تلاطم‌های سیاسی منطقه است.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در جنگ اخیر استکبار جهانی با تکیه بر جنگ شناختی و ترکیبی هم‌زمان معیشت و انسجام عمومی که پایه‌های اقتدار کشور هستند را هدف قرار داده است و در چنین شرایطی، تمسک به راهبرد ایثار، حفظ وحدت کلمه، همبستگی ملی و پیروی کامل از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، قاطع‌ترین پاسخ به راهبردهای تفرقه‌افکنانه دشمنان خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات برخی از معلولین جامعه و جامعه ایثارگران بویژه جانبازان بصیر گفت: تکریم جامعه ایثارگری نباید در نصب پلاکارد و ایراد سخنرانی خلاصه شود؛ شهرداران و مدیران اجرایی در این راستا مکلف‌ند مناسب‌سازی پیاده‌راه‌ها، ادارات، شعب بانکی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی را برای تردد ایمن و عزتمندانه جانبازان و معلولان به عنوان یک وظیفه قطعی عملیاتی کنند.

وی کاهش بروکراسی اداری در بخش‌های حمایتی، ارتقای بسته‌های خدمات درمانی و تأمین بی‌وقفه تجهیزات توان‌بخشی برای جانبازان به‌ویژه آسیب‌دیدگان نخاعی و بینایی را ضروری دانست و بر استفاده از دیدگاه‌ها و تجارب نخبگان ایثارگر در هیئت‌های اندیشه‌ورز و کانون‌های تصمیم‌سازی استان تأکید کرد.

در این مراسم از جانبازان بصیر استان کرمانشاه با حضور مسئولان و فرماندهان ارشد استانی با اهدای لوح و هدیه تجلیل شد.