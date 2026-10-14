رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از اخذ مجوز جدید برای استخدام پرستاران شرکتی و اختصاص ۲.۲ همت اعتبار به بیمارستان‌های استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امیری در نشست مشترک با مدیرکل صدا و سیمای لرستان و جمعی از مدیران این مرکز با اشاره به اهمیت تعامل رسانه و دانشگاه علوم پزشکی افزود: با توجه به اقدامات گسترده دانشگاه در ۱۸ ماه گذشته برای ارتقای شاخص‌های سلامت و اجرای طرح‌های عمرانی، مقرر شد با تشکیل قرارگاه رسانه‌ای و تدوین پیوست رسانه‌ای، خدمات و دستاورد‌های حوزه سلامت به شکل مؤثرتری به اطلاع مردم برسد.

وی با اشاره به نقش رسانه ملی در افزایش امید و ارتقای سواد سلامت جامعه گفت: در شرایط کنونی، استفاده از ظرفیت صداوسیما برای اطلاع‌رسانی دقیق درباره خدمات درمانی، طرح‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه‌ای دانشگاه، ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به مطالبات جامعه پرستاری بیان کرد: در آستانه روز پرستار، موضوع پرداخت مطالبات و بهبود وضعیت استخدامی پرستاران در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر فاصله پرداخت‌ها به پنج ماه رسیده است که برنامه دانشگاه، کاهش این فاصله به سه ماه با تأمین منابع مالی و تسریع در بررسی اسناد بیمه‌ای است.

امیری همچنین از دریافت مجوز جدید برای استخدام نیرو‌های پرستاری خبر داد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری معاونت توسعه و اداره‌کل منابع انسانی، مجوز مناسبی برای استخدام نیرو‌های شرکتی شاغل در حوزه پرستاری دریافت شده است که مراحل اجرایی آن به‌زودی اعلام خواهد شد.

وی افزود: در اجرای این برنامه، شهر‌هایی که با کمبود بیشتری در نیروی پرستاری مواجه‌اند، در اولویت قرار خواهند گرفت و تلاش می‌کنیم در مجوز‌های استخدامی بعدی نیز توجه ویژه‌ای به تأمین نیروی پرستاری داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های درمانی استان گفت: امسال و با توجه به سفر رئیس‌جمهور، در مجموع ۲.۲ همت اعتبار برای بیمارستان‌های استان در نظر گرفته شده است که می‌تواند به پیشبرد طرح‌های عمرانی حوزه سلامت کمک کند.

وی با اشاره به روند اجرای بیمارستان‌های کوهدشت و گهر دورود گفت: این دو طرح که از برنامه زمان‌بندی عقب بودند، در سال گذشته پیشرفت مناسبی داشته‌اند و روند اجرایی آنها ادامه دارد که امیدواریم با تداوم تأمین منابع و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، این بیمارستان‌ها در سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسند.

امیری درباره بیمارستان نیایش هم گفت: با وجود پیشرفت قابل‌توجه این طرح، روند اجرا در بخش‌هایی با کندی مواجه شده است که با پیگیری‌های لازم برای تأمین منابع و رفع موانع با همکاری استانداری، پیمانکاران و مجموعه‌های مرتبط در حال انجام است تا بخش باقی‌مانده عملیات اجرایی با سرعت بیشتری تکمیل شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی بیمارستان‌ها افزود: از سال گذشته، گروهی مسئول پیگیری چارت سازمانی و تأمین تجهیزات بیمارستانی شده‌اند تا هم‌زمان با تکمیل طرح‌ها، مقدمات تجهیز و راه‌اندازی آنها نیز فراهم شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین از برنامه تأمین اعتبار برای ساخت ۵۹ خانه بهداشت در استان خبر داد و گفت: اعتبار اولیه این طرح‌ها از وزارتخانه دریافت شده است و مقرر شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ۳۵ درصد و خیران سلامت نیز ۱۵ درصد از منابع مورد نیاز را تأمین کنند.

وی با بیان اینکه بخشی از طرح‌ها پس از برگزاری مناقصه به پیمانکاران واگذار شده و عملیات اجرایی آنها آغاز شده است، افزود: در تعدادی از مناطق، تأمین زمین با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که پیگیری برای رفع این موانع ادامه دارد.

امیری تأکید کرد: با توجه به اهمیت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و تأکید مسئولان ملی بر تسریع در اجرای این طرح‌ها، تلاش می‌کنیم خانه‌های بهداشت پیش‌بینی‌شده در بازه زمانی یک‌ساله به بهره‌برداری برسند.

وی در پایان با قدردانی از همراهی صدا و سیمای لرستان، بر تداوم همکاری‌های مشترک برای انعکاس خدمات حوزه سلامت، ارتقای آگاهی عمومی و بهبود دسترسی مردم به اطلاعات دقیق و معتبر تأکید کرد.