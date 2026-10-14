دهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات راه‌سازی و تجهیزات وابسته در رفسنجان گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، این نمایشگاه بین‌المللی به همت شرکت بین‌المللی نمایشگاه‌های جنوبشرق و با حضور ۶۶ شرکت، از ۲۲ تا ۲۵ مهر، ساعت ۱۰ تا ۱۶:۳۰، در سایت نمایشگاهی شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان برپا ست.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آیین افتتاح دهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات راه‌سازی و تجهیزات وابسته در کرمان با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای تحول معدنی کرمان گفت: توسعه اکتشافات عمیق، تکمیل زنجیره ارزش، نوسازی ماشین‌آلات معدنی و افزایش سرمایه‌گذاری باید در این برنامه مورد توجه باشد.

وجیه‌الله جعفری با اشاره به ضرورت تجمیع داده‌های اکتشافی اظهار کرد: اقدامات اولیه برای گردآوری اطلاعات انجام شده و امید است تحلیل داده‌ها تا پایان سال تکمیل و دسترسی سرمایه‌گذاران به اطلاعات اکتشافی فراهم شود.

استاندار کرمان هم تدوین برنامه راهبردی تحول معدنی این استان به‌عنوان پایلوت کشوری را از مهم‌ترین تصمیمات شورای عالی معادن دانست و گفت: این برنامه با هدف رفع مشکلات حوزه معدن، توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال تدوین می‌شود.

محمدعلی طالبی افزود: فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری در معادن راکد و بلوکه‌شده استان از دیگر تصمیمات مهم این شورا است که می‌تواند به رونق فعالیت‌های معدنی کمک کند.